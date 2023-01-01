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Iron Maiden

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Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером



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В мае прошлого года бывший вокалист IRON MAIDEN Paul Di'Anno впервые за три десятилетия встретился с басистом IRON MAIDEN Steve'ом Harris'ом перед концертом группы в Хорватии.

Harris, чья группа начала очередной этап своего мирового турне "Legacy Of The Beast" на «Арене Загреб», вмещающей 22 000 зрителей, вышел перед концертом, чтобы поприветствовать прикованного к инвалидной коляске Di'Anno и пообщаться с ним несколько минут. Пол, который проходил в Хорватии физиотерапию и лимфодренажные процедуры, также коротко побеседовал с менеджером IRON MAIDEN Rod Smallwood'ом, который был с группой.

После дружеской встречи с Harris'ом Di'Anno задержался, чтобы посмотреть часть выступления IRON MAIDEN, а затем уехал ближе к концу концерта, чтобы избежать огромной пробки после шоу.

В новом интервью Classic Rock Harris рассказал о своей встрече с Di'Anno:

«Было приятно увидеть Paul'a, но, конечно, грустно видеть его в такой ситуации. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы помочь ему».

Когда интервьюер заметил: «Круто, что MAIDEN оплачивают оставшуюся часть лечения Paul'a», Steve сказал:

«Если вы не можете помочь кому-то из своих, когда он в этом нуждается, значит, что-то не так».

На вопрос, было ли ощущение, что мосты были восстановлены, Steve ответил:

«Я не думаю, что какие-то мосты нужно было восстанавливать. Paul сказал несколько слов о своём пребывании в IRON MAIDEN, но это Paul. Он такой, какой он есть и каким всегда будет. И для меня это не проблема. Однажды он назвал меня Гитлером, на что некоторые люди обиделись, но мне это показалось забавным».




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