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Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»



Dennis Stratton в рамках недавнего интервью рассказал коснулся темы ухода из IRON MAIDEN в 1980 году:



«Это было совместное решение. Я и Род (Смоллвуд / менеджер) никогда не сходились во взглядах. Я часто путешествовал с командой техников, потому что они были весёлыми: Лупи, Дэйв Лайтс и Пит, мой гитарный техник. С ними было весело, и мне нужно немного пространства, а Роду не нравилась идея того, что я путешествую с командой. Ему вообще не нравилось, что у меня есть жизнь вне группы. Это не было проблемой с музыкой, не было проблемой с группой. Не было никаких проблем с работой, которую я выполнял в группе. Просто были разные представления: "Ты должен быть с группой всё время...", а я отвечал: "Почему? Я не хочу быть с группой всё время. Не то чтобы они мне не нравились, но я хочу немного свободы". После этого всё стало как-то глупо. А ещё он начал ныть по поводу музыки, которую я слушаю. Я считаю, что можно слушать всё, что хочешь, правда. В общем, я больше не спорил. Это было обоюдное решение».







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