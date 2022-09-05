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Iron Maiden

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Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»



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Dennis Stratton в рамках недавнего интервью рассказал коснулся темы ухода из IRON MAIDEN в 1980 году:

«Это было совместное решение. Я и Род (Смоллвуд / менеджер) никогда не сходились во взглядах. Я часто путешествовал с командой техников, потому что они были весёлыми: Лупи, Дэйв Лайтс и Пит, мой гитарный техник. С ними было весело, и мне нужно немного пространства, а Роду не нравилась идея того, что я путешествую с командой. Ему вообще не нравилось, что у меня есть жизнь вне группы. Это не было проблемой с музыкой, не было проблемой с группой. Не было никаких проблем с работой, которую я выполнял в группе. Просто были разные представления: "Ты должен быть с группой всё время...", а я отвечал: "Почему? Я не хочу быть с группой всё время. Не то чтобы они мне не нравились, но я хочу немного свободы". После этого всё стало как-то глупо. А ещё он начал ныть по поводу музыки, которую я слушаю. Я считаю, что можно слушать всё, что хочешь, правда. В общем, я больше не спорил. Это было обоюдное решение».

Former IRON MAIDEN Guitarist DENNIS STRATTON Looks Back On Quitting The Band In 1980 -




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5 сен 2022
M
Mad Katz
Бухать с рабочими - последнее дело в любом бизнесе.
  Dislike!1
5 сен 2022
o
olly71
Я читал минимум две биографии Мэйден и там везде указан совершенно другой повод его увольнения . И кто это у нас тогда брешет ?

просмотров: 948

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