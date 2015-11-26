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Iron Maiden

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|||| 12 сен 2021

Гитарист IRON MAIDEN исполняет PINK FLOYD



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Видео джема Adrian'a Smith'a композиции PINK FLOYD "Comfortably Numb" из RnR Studios, доступно для просмотра ниже.

IRON MAIDEN Guitarist ADRIAN SMITH Jams To PINK FLOYD's "Comfortably Numb" (Video)



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

DimasRocker


12 сен 2021, 18:18		Кавер пишит походу.

pal sanych


12 сен 2021, 18:54		Баян 3-х годичной давности


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