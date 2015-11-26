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Iron Maiden

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27 сен 2020 : 		 Акустические кавер-версии IRON MAIDEN

14 сен 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я купил гитару у Dave'a»

14 сен 2020 : 		 Анимационный клип на песню IRON MAIDEN

8 сен 2020 : 		 Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN

4 сен 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

2 сен 2020 : 		 ADRIAN SMITH — о трёх гитаристах в IRON MAIDEN

31 авг 2020 : 		 Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле

30 авг 2020 : 		 Трейлер к мемуарам гитариста IRON MAIDEN

21 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN представляет книгу

19 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Я был шокирован смертью Мартина Бёрча»

17 авг 2020 : 		 Участники IRON MAIDEN, WHITESNAKE и EVANESCENCE записали кавер песни PAUL'а MCCARTNEY

16 авг 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге

12 авг 2020 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Мы как футбольная команда, только посерьёзнее»

11 авг 2020 : 		 Умер продюсер альбомов IRON MAIDEN и DEEP PURPLE

24 июл 2020 : 		 Дональд Трамп исполняет IRON MAIDEN

16 июн 2020 : 		 IRON MAIDEN на Download TV

1 июн 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о рыбалке и не только

29 май 2020 : 		 ADRIAN SMITH о трёх гитаристах в IRON MAIDEN: «Если бы у нас было три YNGWIE MALMSTEEN'a, то через пять минут была бы драка»

26 май 2020 : 		 Вокалистка HELION PRIME с оркестром исполняет IRON MAIDEN

26 май 2020 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мой стиль прогрессировал благодаря басистам»

16 май 2020 : 		 Гитарист JUDAS PRIEST исполняет IRON MAIDEN

11 май 2020 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

8 май 2020 : 		 IRON MAIDEN отменили все выступления в 2020 году

7 май 2020 : 		 Концерты IRON MAIDEN в России отменены

6 май 2020 : 		 Новый футбольные футболки от IRON MAIDEN

6 май 2020 : 		 Что гитарист IRON MAIDEN делает на карантине
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|||| 27 сен 2020

Акустические кавер-версии IRON MAIDEN



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Новый двойной альбом акустического трибьют-проекта IRON MAIDEN, Nylon Maiden Lives On, доступен на официальном сайте Thomas'a Zwijsen'a:

"The Evil That Men Do"
"Sun and Steel"
"No More Lies"
"The Clansman"
"Be Quick Or Be Dead"
"The Loneliness Of The Long Distance Runner"
"Coming Home"
"Brave New World"
"Mother Russia"
"Caught Somewhere In Time"
"Running Free"
"Sign Of The Cross"
"Quest For Fire"
"Can I Play With Madness?"
"Transylvania"
"Hallowed Be Thy Name"
"The Duellists"
"Empire Of The Clouds"

NYLON MAIDEN - New Acoustic IRON MAIDEN Covers Album Available



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