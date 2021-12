сегодня



Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой



IRON MAIDEN объявили о сотрудничестве с Funko, и в феврале будут представлены: "Stranger In A Strange Land" Eddie, "Somewhere In Time" Eddie, "Live After Death" Eddie, "Seventh Son Of A Seventh Son" Eddie и "Nights Of The Dead" Eddie.







