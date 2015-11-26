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Iron Maiden

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Барабанщик IRON MAIDEN — о Чарли Уоттсе и Джои Джордисоне



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Nicko McBrain в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, оказал ли влияние на его игру Чарли Уоттс:

«О, безусловно. Чарли был феноменальным хронометристом — великим музыкантом. Есть поговорка — я уже повторял её несколько раз — дело не в самих нотах, а в пространстве между ними, в восприятии музыкальной общности. И в этом весь Чарли, — у него было невероятное чувство обратной стороны грува.

Когда я начинал играть, это были Ringo [Starr] и Charlie — в прямом смысле слова Ringo и Чарли были теми двумя авторитетами, у которых я учился, на которых я основывал свой стиль игры в то время. А потом появились замечательный Кит Мун и Джон Бонэм. Так что эти четыре парня оказали на меня основное влияние.

Но, безусловно, Чарли — это невероятная потеря для музыкального мира и для всего барабанного братства. Он будет влиять на всех барабанщиков, которые приходят в музыку благодаря THE STONES. Он джазовый барабанщик, он пришёл из джазовой среды. Он играл традиционным хватом; он играл и ортодоксальным. Играл и симметричным хватом, но это был его основной стиль. Просто замечательный, замечательный барабанщик.

Ну а А Джои... Вы перепрыгиваете вперёд и видите парня, который играет на просто невероятных скоростях с прекрасной техникой игры на бас-барабане. Я играю на одном бас-барабане, но я всегда могу по достоинству оценить тех парней, которые привносят что-то ещё. Так что потеря этих двоих — большая потеря для всех нас. И их обоих будет очень не хватать».

IRON MAIDEN





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Санчез


30 авг 2021, 12:18		Сначала показалось что он обосрал Джоуи


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