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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 38
*SEPULTURA открыла тур 18
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 15
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Iron Maiden

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NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN с оркестром



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NICKO MCBRAIN исполнил несколько кавер-версий песен IRON MAIDEN с The Massed Bands of His Majesty's Royal Marines в рамках 52-го Mountbatten Festival Of Music (MFM) at the Royal Albert Hall in London, England — видео доступно ниже.






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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12 мар 2024
gravitgroove
И где там аранжировки?

просмотров: 294

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