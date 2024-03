сегодня



NICKO MCBRAIN исполнил IRON MAIDEN с оркестром



NICKO MCBRAIN исполнил несколько кавер-версий песен IRON MAIDEN с The Massed Bands of His Majesty's Royal Marines в рамках 52-го Mountbatten Festival Of Music (MFM) at the Royal Albert Hall in London, England — видео доступно ниже.











