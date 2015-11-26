Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист OVERKILL об эпохе гранжа: «Кто-то из Сиэтла позвони... 96
*Умер вокалист THE PRODIGY 40
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Когда я был в JUDAS PRIEST, мет... 38
*Байопик QUEEN выйдет в Китае без поцелуев Фредди с мужчинами 36
*VIVIAN CAMPBELL о работе с DIO: «Нам платили меньше, чем ком... 28
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



8 мар 2019 : 		 Новое анимационное видео IRON MAIDEN

23 фев 2019 : 		 IRON MAIDEN получили две награды

20 фев 2019 : 		 Трейлер к переизданиям IRON MAIDEN

18 фев 2019 : 		 Переиздания IRON MAIDEN выйдут весной

7 фев 2019 : 		 Новый анимационный клип на песню IRON MAIDEN

29 янв 2019 : 		 Оригинальный вокалист IRON MAIDEN: «Вопрос по "Strange World" закрыт»

24 янв 2019 : 		 3/5 оригинального состава IRON MAIDEN выступили в Лондоне

22 янв 2019 : 		 Басист IRON MAIDEN представил нового персонажа компьютерной игры

13 ноя 2018 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

4 ноя 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

15 окт 2018 : 		 IRON MAIDEN переиздают альбомы

30 сен 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

28 сен 2018 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN

20 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN поблагодарили поклонников

20 авг 2018 : 		 Сербские православные монахи записали акустический кавер на песню IRON MAIDEN

18 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN закрыли тур

8 авг 2018 : 		 Вокалист IRON MAIDEN отметил юбилей на сцене

7 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN ответили на иск бывшего вокалиста

31 июл 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

27 июл 2018 : 		 Рассказ о пинболл-машине IRON MAIDEN

26 июл 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 июл 2018 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN судится с группой

4 июл 2018 : 		 Официальное видео из тура IRON MAIDEN

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

7 июн 2018 : 		 Видео из тура IRON MAIDEN
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новое анимационное видео IRON MAIDEN



*
zoom
*
* *
Бразильский аниматор Val Andrade создал очередной анимационный клип — на этот раз на песню IRON MAIDEN “Ghost Of The Navigator”, которая вошла в альбом "Brave New World" (2000). Видео доступно ниже.

IRON MAIDEN - Animator VAL ANDRADE Releases вЂњGhost Of The NavigatorвЂќ Cartoon Clip
























Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 611

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Avantasia Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом