сегодня



Новое анимационное видео IRON MAIDEN



Бразильский аниматор Val Andrade создал очередной анимационный клип — на этот раз на песню IRON MAIDEN “Ghost Of The Navigator”, которая вошла в альбом "Brave New World" (2000). Видео доступно ниже.



















































+1 -1









просмотров: 611