Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 374
*Новое видео HYPOCRISY 54
*Новое видео IRON MAIDEN 43
*LARS ULRICH: «О новом альбоме METALLICA говорить преждевреме... 38
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 38
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



22 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN не планируют длинное

20 сен 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне

19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»

16 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley

15 сен 2021 : 		 NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN

13 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN проиграли Дрейку

12 сен 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет PINK FLOYD

10 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN или DRAKE?

9 сен 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

9 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога

9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»

6 сен 2021 : 		 Эксклюзивный винил IRON MAIDEN

6 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN обещает много сюрпризов

3 сен 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания

1 сен 2021 : 		 Вокалиста IRON MAIDEN удивляет, что многие не хотят принять дозу

1 сен 2021 : 		 Трейлер нового альбома IRON MAIDEN

30 авг 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN — о Чарли Уоттсе и Джои Джордисоне

29 авг 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Альбом готов уже как два года»

26 авг 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

23 авг 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с ASDA

20 авг 2021 : 		 Новая песня IRON MAIDEN

17 авг 2021 : 		 Новая версия клипа IRON MAIDEN

13 авг 2021 : 		 Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN: Трейлер
Показать далее
| - |

|||| сегодня

IRON MAIDEN не планируют длинное



*
zoom
*
* *
В ходе онлайн-шоу "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown" Nicko McBrain'а спросили, планируют ли обычно IRON MAIDEN записывать длинные треки, ведь на свежайшем диске команды "Senjutsu" есть аж три песни, продолжительность которых превышает десять минут:

«Однозначно нет. Большую часть длинного эпического материала написал Steve [Harris]. На предыдущем альбоме 'The Book Of Souls' у нас есть 18-минутная композиция "Empire Of The Clouds" [её написал Bruce Dickinson].

Песни у нас такие, какими они получаются. Даже если они длятся пять минут... Например, у нас есть две песни на альбоме "Senjutsu", которые длятся менее шести минут.

Ну вот написали, допустим, мужики песни. Мы прослушиваем их в студии, и это всё реально круто, и тут продюсер Kevin [Shirley] говорит, что мол, не, 12 с половиной минут — это до фига. Ну и мы ему, типа, в ответ, ну а чо, при чём тут то, что говорят часы, нам по фигу.

Так и выходит. Steve пишет эти невероятные мелодии, и они прокручиваются в различных частях песни. Потом у нас есть три гитариста — каждому надо добавить своё соло. Вот на альбоме у нас есть трек под названием "The Parchment", и там шесть гитарных соло, потому что каждый исполнил своё соло, а затем его повторил. Первый, кто записал соляк, потом становится четвёртым, и это ж круто.

А так — нет, мы никогда не планируем делать длинные песни. Просто так получается».

IRON MAIDEN





Like!+6Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

hansi_hrb


22 сен 2021, 13:43		Рассказывает чел который вообще ничего не пишет)

Svarg_1349


22 сен 2021, 14:54		"Потом у нас есть три гитариста — каждому надо добавить своё соло"

Ну здесь вообще не поспоришь. Это святое.

Alias


22 сен 2021, 15:39		Что и требовалось доказать - они просто затыкают рот своему продюсеру, который по сути сейчас выполняет чисто техническую функцию. Но несмотря на очевидную затянутость мне альбом зашел на удивление хорошо и легко. Если бы не заваленный звук и хоть немного лаконичности, то вообще был бы не альбом, а пушка

timekiller61


22 сен 2021, 15:40		Песни раньше должны были вписываться в радиоформат. Теперь для радио-есть радиоверсии.

Jack of Diamonds


22 сен 2021, 15:57		Раз Нико плевать на длительность, значит еще могет тарабанить

RomV


22 сен 2021, 16:07		"Мы прослушиваем их в студии, и это всё реально" звучит как из бочки ", и тут продюсер Kevin [Shirley] говорит, что мол, не," давайте пересведём, с лучшим звуком. "Ну и мы ему, типа, в ответ, ну а чо," звук есть, песню слышно, "нам по фигу."

Mad Katz


22 сен 2021, 16:40		Музыкантам, особенно абсолютистам, реально пофигу на звук. Ихний моск работает наподобе midi интерфейса, вычленяя основной тон/ноту, уровень и по сути всё. Что там на выходе, 128 кб/с или 1.5 мб/с абсолютно пох. Слушатель и исполнитель в одной коробке сочетаются крайне редко.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1257

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом