IRON MAIDEN не планируют длинное

В ходе онлайн-шоу "Hangin' & Bangin': Artists On Lockdown" Nicko McBrain'а спросили, планируют ли обычно IRON MAIDEN записывать длинные треки, ведь на свежайшем диске команды "Senjutsu" есть аж три песни, продолжительность которых превышает десять минут:



«Однозначно нет. Большую часть длинного эпического материала написал Steve [Harris]. На предыдущем альбоме 'The Book Of Souls' у нас есть 18-минутная композиция "Empire Of The Clouds" [её написал Bruce Dickinson].



Песни у нас такие, какими они получаются. Даже если они длятся пять минут... Например, у нас есть две песни на альбоме "Senjutsu", которые длятся менее шести минут.



Ну вот написали, допустим, мужики песни. Мы прослушиваем их в студии, и это всё реально круто, и тут продюсер Kevin [Shirley] говорит, что мол, не, 12 с половиной минут — это до фига. Ну и мы ему, типа, в ответ, ну а чо, при чём тут то, что говорят часы, нам по фигу.



Так и выходит. Steve пишет эти невероятные мелодии, и они прокручиваются в различных частях песни. Потом у нас есть три гитариста — каждому надо добавить своё соло. Вот на альбоме у нас есть трек под названием "The Parchment", и там шесть гитарных соло, потому что каждый исполнил своё соло, а затем его повторил. Первый, кто записал соляк, потом становится четвёртым, и это ж круто.



А так — нет, мы никогда не планируем делать длинные песни. Просто так получается».













