Пивной бокс-сет от IRON MAIDEN



IRON MAIDEN специально для Канады приготовили коллекционный бокс-сет с пивом Trooper, включающий по две бутылки каждого сорта:



Trooper – 4.7% - Premium British Beer (first released in 2013)

Trooper 666 – 6.6% Premium British Beer brewed at a higher gravity (first released in 2015)

Trooper Red ‘N’ Black – 6.8% British porter (first released in 2016)

Trooper Hallowed – 6.0% Belgium style hybrid ale (first released in 2017)

Trooper Light Brigade – 4.1% golden beer in collaboration with Help for Heroes (first released in 2018)

Trooper Sun and Steel – 4.8% sake infused pilsner (first released in 2019)







