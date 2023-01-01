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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 45
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 15
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 13
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Iron Maiden

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12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

7 мар 2023 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»

10 фев 2023 : 		 Создатель обложек IRON MAIDEN — о талисмане группы: «Эдди должен был стать панком»

8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

5 фев 2023 : 		 Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»

20 янв 2023 : 		 Украшения из струн IRON MAIDEN

6 янв 2023 : 		 IRON MAIDEN получили марки

26 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN - 2

23 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN

22 дек 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани

12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN

6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

1 ноя 2022 : 		 IRON MAIDEN о туре

31 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов

20 окт 2022 : 		 У IRON MAIDEN не взлетел

6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN

22 сен 2022 : 		 DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN

18 сен 2022 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

5 сен 2022 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»

30 авг 2022 : 		 IRON MAIDEN начали бразильское турне

30 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»
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Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом



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Rufus Publications сообщили о том, что третья книга из их серии "Portraits" будет посвящена вокалисту IRON MAIDEN Paul'у Di'Anno. В ней представлены сотни ранее не публиковавшихся тщательно отреставрированных чёрно-белых фотографий группы в процессе игры, репетиций, записи и, конечно, живых выступлений на ряде важнейших концертов (включая легендарный Ruskin Arms), благодаря которым группа стала одной из самых значимых хэви-металлических групп Великобритании.




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