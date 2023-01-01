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Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом



Rufus Publications сообщили о том, что третья книга из их серии "Portraits" будет посвящена вокалисту IRON MAIDEN Paul'у Di'Anno. В ней представлены сотни ранее не публиковавшихся тщательно отреставрированных чёрно-белых фотографий группы в процессе игры, репетиций, записи и, конечно, живых выступлений на ряде важнейших концертов (включая легендарный Ruskin Arms), благодаря которым группа стала одной из самых значимых хэви-металлических групп Великобритании.







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