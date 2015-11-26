сегодня



Билеты на шоу IRON MAIDEN в рамках Rock In Rio были проданы за два часа



Все 90 000 билетов на "металл-вечер" в рамках фестиваля Rock In Rio, хэдлайнером которого будут IRON MAIDEN, были проданы менее чем за два часа. Даты фестиваля на этот год: 27б 28 и 29 сентября, 3, 4,5 и 6 октября.















+2 -1









просмотров: 607

