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*SLAYER вернулись! 73
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 47
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
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*Барабанщик KREATOR исполняет 12
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*SLAYER вернулись! 73
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 47
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Iron Maiden

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26 фев 2024 : 		 Маскот IRON MAIDEN в новой игре

14 янв 2024 : 		 BRUCE DICKINSON о воссоединении с IRON MAIDEN

11 янв 2024 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN хотел бы попасть с группой в Зал славы рок-н-ролла

17 дек 2023 : 		 DENNIS STRATTON исполняет IRON MAIDEN

8 дек 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о последствиях инсульта

7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN

6 дек 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 3000$, любите меня. Тьфу!»

9 ноя 2023 : 		 IRON MAIDEN и Z2 отметят юбилей "Piece Of Mind" шикарным изданием

5 ноя 2023 : 		 Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом

4 ноя 2023 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

23 окт 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»

17 окт 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»

19 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»

13 сен 2023 : 		 Посади в танк Эдди вместо Dave'a!

12 сен 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лучше, чем когда-либо»

11 авг 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»

10 авг 2023 : 		 Боруссия грохнула IRON MAIDEN

5 авг 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN
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Маскот IRON MAIDEN в новой игре



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Игра Dead By Daylight сообщила о сотрудничестве с IRON MAIDEN — Eddie появится в как легендарный юнит The Dredge, The Doctor, The Deathslinger, и The Oni.

«Это невероятно захватывающее сотрудничество», — рассказывает Кирби Тейлор, менеджер по продукции Dead By Daylight. «Eddie — настоящая икона, и просмотреть несколько его знаменитых выступлений, чтобы понять, с кем из Killers мы можем их объединить, было просто воплощением мечты. Мы также рады, что наши Survivors могут поучаствовать в этом развлечении, получив несколько убийственных футболок с изображением знаменитого героя. Некоторые из них даже содержат небольшой сюрприз, в зависимости от категории Survivor, но это мы оставим на усмотрение игроков»




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