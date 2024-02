сегодня



Маскот IRON MAIDEN в новой игре



Игра Dead By Daylight сообщила о сотрудничестве с IRON MAIDEN — Eddie появится в как легендарный юнит The Dredge, The Doctor, The Deathslinger, и The Oni.



«Это невероятно захватывающее сотрудничество», — рассказывает Кирби Тейлор, менеджер по продукции Dead By Daylight. «Eddie — настоящая икона, и просмотреть несколько его знаменитых выступлений, чтобы понять, с кем из Killers мы можем их объединить, было просто воплощением мечты. Мы также рады, что наши Survivors могут поучаствовать в этом развлечении, получив несколько убийственных футболок с изображением знаменитого героя. Некоторые из них даже содержат небольшой сюрприз, в зависимости от категории Survivor, но это мы оставим на усмотрение игроков»







