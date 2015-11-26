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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты как фанера — с каждым годом всё толще!»



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BRUCE DICKINSON в рамках беседы с "Anders Bøtters Tiny TV" поговорил о фанатах группы:

«Я, конечно, не могу говорить за каждого отдельного фаната IRON MAIDEN, и я не могу представить, что каждый из них думает по отдельности и какие чувства они испытывают от того, что мы делаем. Потому что я считаю, что люди получают разные эмоции от разных составляющих того, что мы делаем. Так что некоторые фанаты будут по-настоящему сосредоточены на каких-то отдельных деталях. Некоторые из ритмических вещей, которые мы играем, кому-то понравятся; кто-то будет фанатеть от гитары Adrian'а [Smith'a]; кто-то будет без ума от вокала, и поэтому они будут следить за моими сольными работами. У каждого есть свои оттенки мнений, но все они концентрируются вокруг центрального ядра, которое звучит так: "Да, это IRON MAIDEN, тупица". Вот и всё.

Мы сохранили свою идентичность, потому что мы коммерчески независимы. Мы никогда не меняем того, что делаем, в ответ на внешнее давление. Всё, что мы делаем, решается внутри компании, и поэтому даже если мы облажались, то, по крайней мере, по уважительным причинам. Это значит, что люди тебе доверяют. Итак, некоторые альбомы лучше других. Хорошо — я позволю другим людям комментировать это, потому что у меня есть своё мнение; у других людей есть другое мнение. И мы это знаем — мы не глупые. Но, тем не менее, мы не пытаемся создать никудышный альбом. Мы делаем лучший альбом, который мы можем сделать, который оказался перед глазами в тот день, в ту неделю, в тот месяц, в тот период нашей жизни. И это как документальное свидетельство для нас, которое показывает, в каком состоянии мы были в тот момент, когда мы записывали альбом. И я полагаю, что для многих поклонников MAIDEN альбомы тоже работают подобным образом. То есть альбом становится как бы документальным отражением их жизни в то же время. И для того чтобы это работало, необязательно соглашаться с тем, что группа делает в данный момент, и часто, очевидно, некоторые люди соглашаются, а некоторые — нет, но вы должны верить, что группа искренне делает это по истинным причинам, и поэтому остаётся лояльность.

Если говорить поверхностно, я бы сказал, что фанаты IRON MAIDEN немного похожи на фанеру — каждый год мы получаем новый слой, и все они слипаются, так что в итоге мы получаем стол толщиной около десяти футов. И люди спрашивают: "Как у вас получился стол толщиной десять футов?" Я отвечаю: "Мы просто никогда не теряли слои". И, конечно, у нас есть фанаты, которые начали в 1983, 84 годах, и есть люди, которые начали в 2000, 2005, 2015 годах — поколения и поколения. Люди, чьим первым альбомом был "The Book Of Souls". А потом они говорят: "А мне нравится эта группа. !The Book Of Souls!. Круто. Да, да, да". — "Боже мой. Они записали ещё кучу альбомов. Что это за альбомы? "The Number Of The Beast". Я никогда не слышал об этом. О, это круто". И ты отправляешься в прошлое и получаешь возможность заново открыть для себя всю дискографию».

BRUCE DICKINSON:








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


31 янв 2022, 11:47		Да, так и есть, лично я для себя IM открыл где-то в 2002 году со случайно найденной на улице кассеты с X-Factor, не зная, что это за группа, а потом уже максимально угорел по IM даже не от Brave New World, а с концертника Rock in Rio, там-то я уже знал, как группа называется. И было дико круто потом вылавливать кассеты с альбомами, число которых точно мне было не известно:)
С Металликой примерно так же было, причём на пиратской кассете Kill`em All не было песни Metal Militia, и её я с удивлением для себя нашёл спустя несколько лет, когда купил дискографию в mp3:)
О, кстати ещё помню, что купил DVD с клипами Visions of the Beast, и долго пытался найти, из какого же альбома Women in Uniform и Virus. Без интернета всё это было довольно занятным квестом.


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