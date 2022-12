сегодня



Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани



У Nicko McBrain в 2020 году был диагностирован рак гортани 1 стадии, о чем он рассказал в одном интервью в прошлом году, но в остальном все держалось в тайне.



Диагноз "рак" был поставлен 70-летнему музыканту после эндоскопии в Сильвестрском комплексном онкологическом центре, входящем в систему здравоохранения Университета Майами и Школу медицины Миллера. В течение недели рак был удален хирургическим путем, и теперь он проходит обследования каждые несколько месяцев, чтобы убедиться, что рак не возвращается.



Согласно веб-сайту University Of Miami Health System, который побеседовал с Nicko о его борьбе с раком после выхода последнего альбома MAIDEN "Senjutsu", барабанщик решил пройти обследование после того, как заметил изменения в своем голосе, которые нельзя было объяснить выступлением или гастролями.



«Когда я играю на барабанах с группой, я вообще-то кричу и ору во время игры, как дзюдоист, бьющий по мату. Но когда ты лежишь в тихой комнате, говоришь и слышишь свой голос и простужен, ты звучишь по-другому. Это случилось со мной. Я подумал, что это напоминает мой голос, который звучит по-другому, когда я заканчиваю тур или после шоу. У меня не было ни простуды, ни каких-либо симптомов болезни. Я начал ощущать, что при разговоре я все чаще прочищаю горло. Поэтому я просто решил позвонить своему врачу».



Дэвид Э. Росоу, доктор медицинских наук, FACS, директор отделения ларингологии и голосовой медицины в системе здравоохранения Университета Майами, который проводил эндоскопию Nicko McBrain'y, сказал, что рак гортани прекрасно поддается лечению и обеспечивает отличное качество жизни, если его обнаружить на ранней стадии.



«Каждый, кто испытывает изменение голоса, продолжающееся более трех недель, должен обратиться к отоларингологу, который сможет оценить состояние голосовых связок. Во многих случаях изменения голоса, как у Nicko, возникают, когда опухоль не превышает одного-двух миллиметров, что облегчает ее полное удаление". Прогноз при ранних (1 стадия) опухолях превосходный, опубликованные показатели излечения составляют 95% и выше».



Сам McBrain, у которого рак был обнаружен в части голосовых связок, добавил:



«Я настоятельно рекомендую всем, кто чувствует, что с его голосом что-то не так, пойти и провериться. И не откладывайте это на потом. Для меня оказалось большой удачей, что я обнаружил рак на первой стадии»,









