IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов



От имени группы, от себя лично и от всех сотрудников Phantom мы хотели бы сказать огромное спасибо всем, кто сделал этот тур Legacy таким особенным и незабываемым. Прежде всего, это вы, поклонники, особенно те, кто пострадал от проблем, вызванных глобальной пандемией, из-за которой концерты на европейских стадионах в 2020 году пришлось переносить не один, а два раза!



Мы очень ценим ваше терпение и добрую волю, с которой вы хранили свои билеты и ждали, пока мы, наконец, сможем привезти к вам шоу Legacy. Вы действительно лучшие, и выступление перед более чем 3 миллионами зрителей в течение длительного тура - это чертовски большое достижение, так что спасибо каждому из вас за то, что сделали это возможным и доставили невероятное удовольствие группе, которая наслаждалась практически каждой минутой на сцене.



Мы также хотели бы поблагодарить нашу блестящую команду Killer Krew — как давних, так и новых членов семьи Maiden, которые не перестают успешно справляться с любыми вызовами, брошенными им на пути - а их было немало, и это не значит, что это был подвиг, учитывая, что тур охватил 33 страны и 139 концертов, сыгранных с момента начала в Таллинне 26 мая 2018 года.



Спасибо также всем нашим специальным гостям и артистам поддержки, которые выступали в туре с 2018 года: Airbourne, Avatar, Fozzy, Gojira, Killswitch Engage, Lord of the Lost, Mastodon, Powerwolf, Rage In My Eyes, Rhapsody Of Fire, Sabaton, Serpentor, Shinedown, Tempt, The Hellacopters, The Raven Age, Tremonti, Trivium и Within Temptation.



Спасибо также нашим поставщикам, нашим агентам, промоутерам, мерчендайзерам и всем остальным, кто участвует в том, чтобы устраивать для вас это шоу вечер за вечером, город за городом.



И, наконец, от себя лично и, я уверен, от имени всех вас - огромное спасибо Bruce, Steve, Dave, Adrian, Janick и Nicko, которые никогда не сдавались, играли и пели! великолепно и соответствовали по страсти и энтузиазму каждой аудитории в любой вечер, где бы они ни находились. Ребята — я не знаю, как вы это делаете, но мы все чертовски рады, что вы это делаете!!!



Сейчас мы все собираемся взять заслуженную передышку и вернемся в следующем году с новым великолепным шоу, THE FUTURE PAST TOUR, играя на этот раз только в Европе, поскольку тур " Legacy 2022" был настолько длинным, чтобы мы смогли увидеть как можно больше из вас, поклонников, после пандемии. Тем не менее, THE FUTURE PAST TOUR будет продолжаться до 2024 года, и кто знает, куда он заведет... так что следите за новостями!!!







