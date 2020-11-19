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Iron Maiden

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ADRIAN SMITH о раке BRUCE'а DICKINSON'а: «Тогда всё было мрачно»



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В рамках недавней беседы с Forbes гитарист IRON MAIDEN ADRIAN SMITH ответил на вопрос, какова была его реакция на известия о том, что у BRUCE'a DICKINSON'a рак:

«Ничто не может подготовить тебя к чему-то подобному. Это было невероятно мрачное время. Полагаю, я сразу подумал, что он, скорее всего, победит, потому что он такой человек. К тому же, первое, что мы сделали, — узнали факты о его раке: какая у него стадия? Это очень важно. Мы выяснили, что он излечим и находится на относительно ранней стадии. Хотя я полагаю, что у него он уже был, когда мы работали на "The Final Frontier" [2010]. Я был там, когда он записывал вокал. Иногда я слышал что-то в его голосе; он звучал не совсем правильно. Но мы узнали, что это лечится. Мы пытались оказать ему немного поддержки, но на самом деле что вы можете сделать? Он должен был пройти через это. Он это сделал, он это преодолел. Это было невероятно. У него такая сила характера. Он никогда ни в чём не сомневается. Он всегда очень позитивный человек. "Если я смогу сконцентрироваться на этом, я смогу сделать всё что угодно" — что-то вроде этого. И он обычно это делает. Но мы не знали, что будет с группой. Кто в такой момент знает, что и как? Но я полагал, что он, скорее всего, поправится и, слава Богу, так и случилось».

Smith также вспомнил о том, насколько эмоциональным был первый концерт MAIDEN в туре "The Book Of Souls" в 2016 году, когда Bruce впервые вышел на сцену после того, как преодолел рак:

«Я совсем не ожидал такого. Это настолько прекрасное вступление к шоу — как он поёт вступление к песне "If Eternity Should Fail". Когда он сделал это вживую, в первый раз я на самом деле был в слезах. Я был полностью подавлен. Я не знаю, откуда это взялось. Но он был там. Он закончил, и мы вернулись на сцену. Этого больше не повторилось. Это случилось только один раз.

Честно говоря, у меня была такая же реакция, когда я увидел MAIDEN после того, как я ушёл и поехал посмотреть на них в Донингтон [в 1992 году]. Я стоял сбоку от сцены, и Steve [Harris] сказал: " Спускайся, посмотри на нас, если хочешь, выходи и сыграй с нами". Я подумал, что это хороший повод для примирения, чтобы всё было классно. Но когда я смотрел на них, случилось то же самое. На самом деле я был потрясён эмоциями. Я выпил пару виски. Потом я вышел на сцену, и со мной всё было в порядке».

IRON MAIDEN



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