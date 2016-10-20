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Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»



BRUCE DICKINSON спустя менее чем четыре месяца с того момента, как IRON MAIDEN чуть было не вырвали победное очко у Дрейка и не заняли первую строчку в национальных чартах, прокомментировал это событие:



«Мы сошлись с Дрейком в ту же неделю, когда вышел альбом. Я не очень понимаю, что он делает, хотя многие люди понимают, но, встретившись с ним лицом к лицу, я подумал: "Нет, вот настоящая музыка, которую играет кучка стариков, не делающих никаких уступок времени, в котором мы живём".



Люди говорят: "Вы динозавры". А мы отвечаем: "Да, и таких осталось не так уж много". Мы такие, какие мы есть, и мы делаем своё дело».



Далее Bruce отметил, что он доволен тем, что MAIDEN не полагаются на социальные сети для увеличения своей фэн-базы:



«По большому счёту наша аудитория движется вперёд вместе с нами. Аудитория MAIDEN похожа на стол из фанеры; каждый год вы просто добавляете новый слой, и стол становится всё больше и больше. Мы выросли естественным образом — не благодаря социальным сетям или чему-то подобному. Мы росли, выходя на сцену и выступая перед людьми».







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