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DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 145

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 53
*Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?» 30
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Iron Maiden

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28 дек 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»

24 дек 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

18 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Ожидания фанатов — только их проблемы»

17 дек 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN сыграл новую песню

14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

3 дек 2021 : 		 Новая статуя IRON MAIDEN

2 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN добавили 30 концертов к туру

1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"

6 окт 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»

28 сен 2021 : 		 NFT от IRON MAIDEN

22 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN не планируют длинное

20 сен 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне

19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»

16 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley

15 сен 2021 : 		 NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN
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Вокалист IRON MAIDEN — о Дрейке: «Что ты такое?»



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BRUCE DICKINSON спустя менее чем четыре месяца с того момента, как IRON MAIDEN чуть было не вырвали победное очко у Дрейка и не заняли первую строчку в национальных чартах, прокомментировал это событие:

«Мы сошлись с Дрейком в ту же неделю, когда вышел альбом. Я не очень понимаю, что он делает, хотя многие люди понимают, но, встретившись с ним лицом к лицу, я подумал: "Нет, вот настоящая музыка, которую играет кучка стариков, не делающих никаких уступок времени, в котором мы живём".

Люди говорят: "Вы динозавры". А мы отвечаем: "Да, и таких осталось не так уж много". Мы такие, какие мы есть, и мы делаем своё дело».

Далее Bruce отметил, что он доволен тем, что MAIDEN не полагаются на социальные сети для увеличения своей фэн-базы:

«По большому счёту наша аудитория движется вперёд вместе с нами. Аудитория MAIDEN похожа на стол из фанеры; каждый год вы просто добавляете новый слой, и стол становится всё больше и больше. Мы выросли естественным образом — не благодаря социальным сетям или чему-то подобному. Мы росли, выходя на сцену и выступая перед людьми».

BRUCE DICKINSON Admits He Doesn



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КомментарииСкрыть/показать 34 )

IYDKMIGTHTKY13


28 дек 2021, 19:08		Странно, Брюс такой деятельный дядька, наверняка знает цену времени, но почему-то тратит его на размышления о такой ерунде. Лучше бы к Стерлигову в деревню поехал картошку копать.

hansi_hrb


28 дек 2021, 19:09		как будто дрейка слушают из за соц сетей. Ну и любая музыка по своему настоящая.

gravitgroove


28 дек 2021, 19:09		Дрэйк ничего кроме уродливой улыбки хип-хопу не дал, тут я согласен полностью.

hansi_hrb


28 дек 2021, 19:11		забавно что рэперки вообще не парятся металлом, а у кожаных почему то частенько подгорает на тему трушности)

ElectricRetard


28 дек 2021, 19:23		>а у кожаных почему то частенько подгорает на тему трушности
Ага, помню как смотрел видос где старая хип-хап гвардия обсуждает мамбл-рэп. Поверь, нихуя не комплиментами бросались. И на тему трушности вбросов там более чем хватало.

Jack of Diamonds


28 дек 2021, 19:24		hansi_hrb, надо признать что у кожаных, как ты говоришь, частенько сужен кругозор. Взять хотя бы Ice-t, который лабает метал, а вот обратных метаморфоз лично я не наблюдал, хотя beastie boys

gravitgroove


28 дек 2021, 19:25		Это да, вспомнить хотя бы интервью Slayer в 90-е, но думаю, они сейчас ностальгируют по тем дням.

gravitgroove


28 дек 2021, 19:37		Jack of Diamonds, серьезно что ли? У Pantera полно хип-хоп трэков: «Primal concrete sledge, no good, 5 Minutes alone, War nerve - жемчужны! Да и Sepultura в 93 и 96 не подвели, а что уж говорить за “Chaospherе” и “Nothing” Meshuggah? Революция и точка невозврата (даже если отключить иронию), не иначе! Хотя стоп! был не прав, каюсь, кожей там и не пахнет в лучший период.

hansi_hrb


28 дек 2021, 19:43		Ага, помню как смотрел видос где старая хип-хап гвардия обсуждает мамбл-рэп.
-------------------
я вообще тяжмет имел ввиду. Не помню что б какой то Эминем сказал бы, ну вот металлика, чет в ней нет той искренности которая есть в моих текстах. Слащавые они, припудреные какие то. Одно слова пафос СанФранциский

hansi_hrb


28 дек 2021, 19:45		У Pantera полно хип-хоп трэков
--------------------
Я могу конечно ошибаться, но пантера и ню металлеры по моему не страдали особой трушностью.

Extrawurst


28 дек 2021, 19:51		Slayer - Read Between the Lies, вот эталон хип-хопа.

gravitgroove


28 дек 2021, 19:56		Ну да, Пантера и Сепультура в 90-е по сути нюшечка, хотя там было и до них, как ты знаешь. Но ты ж понимаешь, дружище, что большинство тех, кому за 40к, их упорно ассоциируют с ортодоксальным и бескомпромиссным экстремальным хэви металлом в своих маковках (детство и память о молодости - это святое!), и только какой-нибудь Roots для них - тумба-юмба, ибо вайт пауэр суприм мастер рейс давится от неровных ритмов и отсутствия четкого чага-чага. Пантера в этом плане для них более привлекательны, что на остальные грехи глаза закрыли.

-«Slayer - Read Between the Lies, вот эталон хип-хопа»
Вот - вот! Еще одно подтверждение, что даже люди в коже, что давились от хип-хопа, играли его своими средствами.

hansi_hrb


28 дек 2021, 20:10		gravitgroove
---------------
ты прав, да.

кстати вот не припомню за хипхоперами таких вот вариантов как https://rockhell.ru/index.php?/topic/8814-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0/

и https://stihi.ru/2016/10/20/9794

ElectricRetard


28 дек 2021, 20:14		>кстати вот не припомню за хипхоперами таких вот вариантов как
Ну бля, особо даренные металисты катают такую вот хуету, но дело в том, что особо одаренные рэперы либо не умеют писать вовсе, либо слишком объебаны чтобы это делать. Так шо не подъебал!!11

for example


28 дек 2021, 20:16		>>у кожаных почему то частенько подгорает на тему трушности

Зато наши комментаторы прям эталон некожаности, (не)трушности и всесторонней развитости. И в Дрейках шарят, и в хуейках, и за мамбл-рэп перетереть, да и в митоле люди не последние. А главное, что никогда ни от чего не подгорает!

ElectricRetard


28 дек 2021, 20:27		for example, хоть твой коммент и в мою сторону адресован, ставлю зачот автоматом.

gravitgroove


28 дек 2021, 20:35		Знаете что вам хочу сказать, если вы оскорбились; никто вам не диктует, какими вам быть, что носить и какую музыку слушать! Здесь высказались за отношение (как правило - паклатых снобов) по отношению к другим стилям музыки, где меньше задродства, пота и меньшее время для взлета. Я не помню, чтобы рэперы 80-х хуесосили рокеров, они вполне себе слушали Хэндикс и Цеппелин, Саббат и эйси/диси, ван хален, Металлика и Слеер, и только в среде гривотряса идет настоящий хейт, что должен был породить ответную реакцию, но этого не произошло.

for example


28 дек 2021, 20:53		ElectricRetard, да не, не в твою сторону, скорее обобщённо. Пока окошко добавления комментария открыто было, здесь пару сообщений появилось, включая твоё, которые я не видел.

gravitgroove, самое смешное, что ты тоже частенько ведёшь себя по-снобски, но только по отношению к скрипящим косухами гривобесам)

b_sabbath__d


28 дек 2021, 21:08		Стесняюсь спросит: этот, так называемый, Дрей имеет какое-то отношение к музыке? Кто есть этот бой? Гардеробщик или носильщик?

Alice Malign


28 дек 2021, 21:13		про вырванное у Дрейка очко смишно

Alice Malign


28 дек 2021, 21:14		b_sabbath__d, а ты расист, тупой или просто митолизд?

gravitgroove


28 дек 2021, 21:26		For Exemple. Ну если какого -нить Хэллектора вспоминать, с его «хорошим вкусом и тонким умом - остальные глупые тут, идите учите матчасть», то без едкого сарказма не обойтись порой, но чопорность ли это? Человек сам себя позорит, ему указывают на это - это хамство, но не надменность☑ Я бы согласился, чтобы это называли своими именами. Если в контексте темы я называю металлиста кожанщиком или гривотрясом, то в этом шовинизма не больше, чем называть единицу данной субкультуры вентилятором или пропеллером, как в США. Ну и потом, все же я тоже отчасти рокер и металлист, поскольку слушал и кое-сто продолжаю слушать из этого, но не гривотряс потому, что не ортодокс в выборе музыки. Ну и на посошок. Я ж не призываю их грузить в вагоны и вывозить голыми в тундру.

Corpsegrinder04


28 дек 2021, 21:35		У каннибалов на Вайле половина песен хип-хоп начитка идёт.

b_sabbath__d


28 дек 2021, 21:39		Ещё раз посмотрел на лица людей. Брюс - интеллектуал. Этот Дрейс - тупо уровень 14-ти-летнего подростка. Типа что-то там отрицает, что-то бормочет себе под нос. Посмотрел на "творчество" пацанёнка Дрыя, или как его там: стандартный набор альбомов, которые кото-то там приписал к музыкальному творчеству.

b_sabbath__d


28 дек 2021, 21:41		Зачем нам вообще знать про Дрыя и его бормотуху... - вопрос риторический.

hansi_hrb


28 дек 2021, 21:48		чет еще вспомнилсся случай с кинаном и бибером. Тоже интеллектуальный.

moongrave


28 дек 2021, 21:52		Неграм самое место на плантациях. Кто был тем идиотом, что ста продвигать этих макак? Черные вообще не сделали хорошего, только один вред: грамят магазины, убивают людей, так ещё и своими блеяниями загадили все вокруг. Да и выглядят как какая-то дэмо-версия человека, по ошибке запущенная в тираж.

hansi_hrb


28 дек 2021, 21:54		ну блядь началось в колхозе утро. Кто там еще мешает? Евреи, которые все деньги украли? К слову есть масса белых людей которые тоже выглядят как демо версии. Алкаши, солевые, те кто наебывает людей итд, тупые, крым наш, да ночи не хватит всех перечислять. Осужадаться должны действия, а не цвет кожи, ебана рот.

b_sabbath__d


28 дек 2021, 21:58		"...Неграм самое место на плантациях. Кто был тем идиотом, что ста продвигать этих макак? Черные вообще не сделали хорошего, только один вред: грамят магазины..."

ГрАмят? ))) Масса афроамериканцев владеют английским лучше чем мы русским.

Какой идиот перевёл постулат о том, что реп никак не музыка в расовую плоскость?

R0ck_N_R0lla


28 дек 2021, 21:59		60-и летний мужик, который делал рок музыку большую часть своей жизни, причем достаточно консервативно делал, не въезжает в бормотание современного рэпера. ну и что тут необычного? я бы больше удивился Брюсу в прикиде а-ля "хау ду ю ду, феллоу кидс", вещающему про актуальный хип-хоп

b_sabbath__d


28 дек 2021, 22:03		ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ КОНСТРУКТИВНО!

Откуда вообще вышел рок'н'рол? Не из смеси ли африканских народных песен (барабаны) и европейских (струнные) ? Я в этом почти не шарю. Помогите разобраться! Джаз не был предтечей нашего тяжёлого рока? Может через гаражный рок от битлов всё это вышло?

hansi_hrb


28 дек 2021, 22:04		ну я вот тоже не слушаю ни Дрейка ни Тимберлейка, но мне не приходит в голову говорить что вот эти люди не музыканты, а вот эти точно да. Особенно когда у тебя лицо интеллектуала и ты написал даже целую книгу.

b_sabbath__d


28 дек 2021, 22:07		Кстати, я слушаю только классику: все труды Ронни Джеймса Дио, новую волну британского хэви. Но есть и исключения: наш КиШ, СЛОТ, иногда Луна. Может я не тру-метолизд? ))

b_sabbath__d


28 дек 2021, 22:16		Кстати, а как там наша Ария и наш светоч Кипелов? Сколько там сольных альбомов Валерия Александровича ( пишу с уважением к нему) , а сколько у Брюса? Может утроим битву неучей православных и неучей каталиков?

Кто стал продюсером последнего арийского альбома? Не Рой Рамирез? Не думаю, что здесь нужно кому-то объяснять уровень влияние и компетенции Роя. И его открыл Брюс. Что сделала формация с затухающем именем "Ария"? Очень просто, раздуваясь от вЯличия, насрала на Роя. ) Хотели, как негры, убить белого господина. ))


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