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Имперский стаут от IRON MAIDEN



IRON MAIDEN девятого мая отметят десять лет с момента запуска фирменного пива специальным релизом — 10 % Trooper X Imperial Stout. За его создание отвечали Bruce Dickinson и глава Robinsons Martyn Weeks.



«Trooper X наполнен ароматами жареного солода, которые идеально уравновешивают сложные и восхитительные ароматы. Это идеальное сверхмягкое пиво для коллективного употребления, которое, даже если вы не сможете удержаться от того, чтобы выпить его сразу, будет вызревать в бутылке и становиться ещё лучше с возрастом».







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