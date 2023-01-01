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*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 47
*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 33
*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 30
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 15
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*

Iron Maiden

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28 апр 2023 : 		 Имперский стаут от IRON MAIDEN

12 мар 2023 : 		 Фотокнига IRON MAIDEN выйдет летом

9 мар 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN считает забавным, что бывший вокалист назвал его Гитлером

7 мар 2023 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN — о работе над дебютным альбомом группы: «Я очень горжусь тем, что принимал в этом участие»

10 фев 2023 : 		 Создатель обложек IRON MAIDEN — о талисмане группы: «Эдди должен был стать панком»

8 фев 2023 : 		 IRON MAIDEN пока шестые

5 фев 2023 : 		 Президент ЗСРнР: «Рад, что IRON MAIDEN вновь в списке»

20 янв 2023 : 		 Украшения из струн IRON MAIDEN

6 янв 2023 : 		 IRON MAIDEN получили марки

26 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN - 2

23 дек 2022 : 		 За кулисами IRON MAIDEN

22 дек 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани

12 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN и TIM 'RIPPER' OWENS исполняют IRON MAIDEN

6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

1 ноя 2022 : 		 IRON MAIDEN о туре

31 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов

20 окт 2022 : 		 У IRON MAIDEN не взлетел

6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN

22 сен 2022 : 		 DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN

18 сен 2022 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

5 сен 2022 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»

30 авг 2022 : 		 IRON MAIDEN начали бразильское турне
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Имперский стаут от IRON MAIDEN



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IRON MAIDEN девятого мая отметят десять лет с момента запуска фирменного пива специальным релизом — 10 % Trooper X Imperial Stout. За его создание отвечали Bruce Dickinson и глава Robinsons Martyn Weeks.

«Trooper X наполнен ароматами жареного солода, которые идеально уравновешивают сложные и восхитительные ароматы. Это идеальное сверхмягкое пиво для коллективного употребления, которое, даже если вы не сможете удержаться от того, чтобы выпить его сразу, будет вызревать в бутылке и становиться ещё лучше с возрастом».




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