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Новый рекорд IRON MAIDEN



IRON MAIDEN установили рекорд по скорости продаж билетов для иностранцев — 42 000 билетов на выступление в Боготе, намеченное на 24 ноября 2024 года, были проданы за 21 минуту.



«Мы все ожидали хороших продаж, учитывая долгое ожидание с момента их последнего выступления здесь, которое состоялось 20 марта 2011 года, но мы даже в самых смелых мечтах не думали, что билеты разойдутся за 21 минуту и побьют рекорды по продажам. А если учесть, что мы настолько заранее объявили дату концерта, чего не делал ни один артист, то это просто потрясающе!»











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