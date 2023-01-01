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*DORO PESCH: «Все животные для меня священны» 44
*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 35
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 29
*Стриминг для рокеров и металлистов 21
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 20
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Iron Maiden

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7 дек 2023 : 		 Новый рекорд IRON MAIDEN

6 дек 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 3000$, любите меня. Тьфу!»

9 ноя 2023 : 		 IRON MAIDEN и Z2 отметят юбилей "Piece Of Mind" шикарным изданием

5 ноя 2023 : 		 Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом

4 ноя 2023 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

23 окт 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»

17 окт 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»

19 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»

13 сен 2023 : 		 Посади в танк Эдди вместо Dave'a!

12 сен 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лучше, чем когда-либо»

11 авг 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»

10 авг 2023 : 		 Боруссия грохнула IRON MAIDEN

5 авг 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа

17 июн 2023 : 		 Монополия от IRON MAIDEN

15 июн 2023 : 		 IRON MAIDEN пригласили за кулисы
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Новый рекорд IRON MAIDEN



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IRON MAIDEN установили рекорд по скорости продаж билетов для иностранцев — 42 000 билетов на выступление в Боготе, намеченное на 24 ноября 2024 года, были проданы за 21 минуту.

«Мы все ожидали хороших продаж, учитывая долгое ожидание с момента их последнего выступления здесь, которое состоялось 20 марта 2011 года, но мы даже в самых смелых мечтах не думали, что билеты разойдутся за 21 минуту и побьют рекорды по продажам. А если учесть, что мы настолько заранее объявили дату концерта, чего не делал ни один артист, то это просто потрясающе!»






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