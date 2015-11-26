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Вокалист IRON MAIDEN : «Ух, как давно хотелось всё рассказать»



Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью сказал, что «группа умирала от желания рассказать о новой пластинке»:



«Теперь вы знаете. Большой секрет больше не является секретом. Альбом называется "Belshazzar's Feast". Ах да — нет же, всё не так Итак, "Senjutsu" — это и есть новый альбом.



Вы даже представить себе не можете, как долго мы хотели рассказать людям об этом альбоме. Мы все так [кусает руку в расстройстве] хотели рассказать о нём уже целую вечность. Так что просто замечательно, что новость об этом увидела свет. Это также отличная возможность, потому что я выступаю с этими шоу, и я действительно могу говорить об этом. На самом деле вы можете задавать мне вопросы об этой истории, а я могу говорить о ней. Никогда не знаешь, может быть, мы даже воспользуемся этой возможностью, потому что у нас будет большой экран и большая звуковая система, и будет потрясающее видео с очень крутыми вещами, о которых вы, конечно, знаете. Но, о Боже, на большом экране. Смотрите видео на большом экране. Мы можем поговорить о видео. Мы можем проиграть видео. О-о-о, а ведь это идея!»









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