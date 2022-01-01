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*Новое видео METALLICA 82
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Вокалист IN FLAMES: «Мы любим бросать людям вызов» 19
*Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS 14
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Iron Maiden

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6 дек 2022 : 		 NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN

1 ноя 2022 : 		 IRON MAIDEN о туре

31 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN продали более 3 миллионов билетов

20 окт 2022 : 		 У IRON MAIDEN не взлетел

6 окт 2022 : 		 IRON MAIDEN объявили даты нового тура

30 сен 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

29 сен 2022 : 		 Тройной винил от IRON MAIDEN

22 сен 2022 : 		 DR. SIMI и вокалист IRON MAIDEN

18 сен 2022 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

15 сен 2022 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

5 сен 2022 : 		 Бывший гитарист IRON MAIDEN: «Роду не нравилось, что я слушал»

30 авг 2022 : 		 IRON MAIDEN начали бразильское турне

30 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Аншлаг, аншлаг!»

18 июл 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ах ты гребаный коксакер!»

12 июл 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления IRON MAIDEN

12 июл 2022 : 		 Новые пазлы от IRON MAIDEN

8 июл 2022 : 		 IRON MAIDEN отменили концерт

15 июн 2022 : 		 Вокалист IRON MAIDEN не против своей замены

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

12 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2022 : 		 IRON MAIDEN выпускают монету

6 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

4 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

25 май 2022 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN
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NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN



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NICKO MCBRAIN отыграл сет IRON MAIDEN вместе с TITANIUM TART по случаю 13-летия Rock N Roll Ribs. В вечеринке принимали участие KINLIN, ANGELS OF WAR, CHILDREN OF THE GRAVE, SCHOOL OF ROCK, JETTER, METALUSCIOUS и специальные гости — бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens и Carmine Appice.






























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