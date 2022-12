сегодня



NICKO MCBRAIN исполняет материал IRON MAIDEN



NICKO MCBRAIN отыграл сет IRON MAIDEN вместе с TITANIUM TART по случаю 13-летия Rock N Roll Ribs. В вечеринке принимали участие KINLIN, ANGELS OF WAR, CHILDREN OF THE GRAVE, SCHOOL OF ROCK, JETTER, METALUSCIOUS и специальные гости — бывший вокалист JUDAS PRIEST Tim "Ripper" Owens и Carmine Appice.



























































