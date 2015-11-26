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Гитарист IRON MAIDEN — о своей новой книге



Adrian Smith, гитарист группы IRON MAIDEN и известный рыбак, бывшая звезда с обложки главной библии рыбаков Angler's Mail (топовый номер сезона, август 2009 года), выпускает первую биографию "Monsters Of River & Rock", в который расскажет о лучшем и худшем, что случилось с ним в турах, а также на берегах рек на рыбалке со снастями, которые он возит с собой по всему миру. Virgin Books выпустят книгу третьего сентября. Трейлер к ней доступен ниже.































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