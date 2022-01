сегодня



Фронтмен IRON MAIDEN рассказал об идее для сцены предстоящего тура



Выпустив в сентябре прошлого года свой новый альбом "Senjutsu", IRON MAIDEN не смогли отправиться в тур, как это было раньше. Bruce Dickinson рассказал об идее для предстоящего тура, которую он придумал, когда все ещё находились на изоляции.



В новом эпизоде Streaming For Vengeance он рассказал:



«Именно по этой причине я очень долго общался с (менеджером) Родом (Смоллвудом) во время изоляции.



И я сказал: "Слушай, этим летом (2021) ничего не получится, да? Никак. Это должно произойти в следующем году. Но мы должны что-то придумать. Почему бы нам не сделать чумовое видео, которое просто снесёт всем крышу? Потому что мы давно не делали ничего подобного. Давай сделаем что-нибудь.



Тогда-то и возникла идея анимации. Я написал сценарий видео (для "The Writing On The Wall"). Потом мы нашли Эндрю Гордона и Марка Эндрюса, бывших ребят из Pixar, которые затем нашли нам аниматоров из BlinkInk, после чего мы приступили к процессу создания. Это было очень увлекательно. И мы получили замечательный результат во всех отношениях. У этого видео не было никаких отрицательных моментов. И то, что мне в нём нравится, превзошло все мои самые смелые фантазии, потому что я надеялся, что видео устроит всех. И отчасти так оно и есть. Если вы сторонник теории заговора, вам понравится это видео. Если вы думаете, что нас всех угнетают, что это конец света, глобальное потепление, то это видео для вас. В этом видео есть то, что понравится абсолютно всем, не занимая никакой позиции. Это странная реальность, которую мы создаем, и у неё ироничный счастливый конец. Концовка полностью повторяет концовку фильма "Доктор Стрейнджлав" Стэнли Кубрика, где все бомбы взрываются».



Поклонники с всего мира смотрят на эту потрясающую обложку альбома "Senjutsu" и фантазируют, как это будет выглядеть вживую. На каком этапе этого процесса вы находитесь?



«Я видел рисунки, видел фотографии. Я еще не видел, как это будет выглядеть на самом деле, но это действительно произойдёт! Я думаю, где-то в апреле или около того мы начнём работать с декорациями. И, конечно же, у нас ещё есть "Legacy", её мы тоже будем использовать во время тура. Всё это будет. Всё будет — и Spitfire, и Эдди, и бой на мечах, огнемёты, Икар — всё».







