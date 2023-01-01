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Iron Maiden

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Создатель обложек IRON MAIDEN — о талисмане группы: «Эдди должен был стать панком»



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Художник Дерек Риггс, создавший всемирно известный талисман Iron Maiden Eddie the Head, рассказал, что первоначальное обличье монстра было панковским. Риггс поведал об этом в новом интервью eonmusic, которое он дал 29 января на выставке Pasadena Comic Con.

Эдди, который появлялся на каждом альбоме Iron Maiden (за исключением некоторых) с момента основания группы в 1980 году, стал украшением плакатов, футболок и других носителей, и его узнают во всём мире.

Талисман группы, номинированной в Зал славы рок-н-ролла, известен в среде металлистов, однако, по словам художника, его появление было обусловлено желанием Риггса понравиться панкам.

Дерек, который придумал это существо в конце 1970-х годов, сказал:

«Эдди должен был стать панком. Это был конец 1970-х годов — металл умер, прог-рок умер, и панк-концерты были единственным развлечением в городе. Я хотел рисовать обложки для пластинок, поэтому я пытался продать обложки джазовых альбомов и т. п., и не знал, в каком направлении двигаться, потому что внезапно всё изменилось. Я подумал, что мне стоит попробовать рисовать для панк-аудитории».

К этому добавилась мрачная социальная ситуация в Англии того времени, которая также повлияла на характер персонажа:

«Я пытался создать что-то, что панки могли бы понять, или с чем они могли бы себя ассоциировать, потому что Англия в то время была в ужасном положении. По пессимистическим оценкам, у нас было четыре миллиона безработных, а ведь Англия по размерам как Калифорния, так что это очень много людей».
Риггс сотрудничал с Iron Maiden в течение десяти лет — с 1980 по 1990 годы. Он также рассказал об эволюции Эдди за эти годы, в частности о том, как он был недоволен решением вернуть его в прежнее состояние в 1990 году, после того, как тот многие годы имел шрамы:

«Шрамы Эдди — это его опыт, это его жизнь. Я думал, что это была чертовски глупая идея [вернуть его в прежнее состояние]. Но они были непреклонны. "Мы не можем придумать, что ещё сделать с Эдди". Вы ведь никогда не думали об этом, не так ли? Вы написали песню, а потом я сделал обложки для альбомов. Но они этого не понимали, потому что не могли ничего придумать, и в итоге всё зашло в тупик».

"Eddie" Creator Derek Riggs Says IRON MAIDEN's Mascot Was Originally A Punk - "Metal Had Died, Prog Rock Had Died, And Punk Was The Only Show In Town"




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