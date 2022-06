сегодня



Видео с выступления IRON MAIDEN



Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось 31 мая в Каунасе, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Senjutsu

02. Stratego

03. The Writing On The Wall

04. Revelations

05. Blood Brothers (first performance since July 2017)

06. Sign Of The Cross

07. Flight Of Icarus

08. Fear Of The Dark

09. Hallowed Be Thy Name

10. The Number Of The Beast

11. Iron Maiden



Бис:



12. The Trooper

13. The Clansman

14. Run To The Hills



Бис 2:



15. Aces High







+1 -0



просмотров: 307