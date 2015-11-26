31 авг 2020



Дебют IRON MAIDEN выйдет на цветном виниле



Parlophone Record девятого октября выпустят специальное издание дебютного альбома IRON MAIDEN на цветном виниле, выход которого приурочен к 40-летию с момента релиза пластинки. В оригинале альбом вышел 14 апреля и попал на четвертую строчку британских чартов. Этот релиз также выходит и в рамках National Album Day 2020.











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