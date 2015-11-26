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IRON MAIDEN или DRAKE?



В настоящий момент IRON MAIDEN и DRAKE бьются за первое место в официальных британских чартах — IM лидируют по скаченным копиями и продажам на физическом носителе, а DRAKE правит бал на стриме. В активе IM уже пять первых места в чартах — в том числе за пластинки "Final Frontier" и "The Book of Souls".

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