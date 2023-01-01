5 ноя 2023



Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом



KnuckleBonz сообщили об открытии пред-заказа на новую статуэтку IRON MAIDEN Fear Of The Dark 3D Vinyl Statue, которая будет выпущена тиражом в 1993 экземпляра.







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