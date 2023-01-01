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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 37
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 37
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 22
*Новое видео KING DIAMOND 22
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Iron Maiden

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5 ноя 2023 : 		 Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом

4 ноя 2023 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

23 окт 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Форму вернул процентов на 85–90»

17 окт 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Представьте, люди ходят на наши концерты, чтобы послушать музыку. Странно так думать?»

5 окт 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

26 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY об участии в IRON MADEN: «Для меня это повод для гордости»

19 сен 2023 : 		 BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World»

13 сен 2023 : 		 Посади в танк Эдди вместо Dave'a!

12 сен 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лучше, чем когда-либо»

11 авг 2023 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фанаты, вы будете довольны»

10 авг 2023 : 		 Боруссия грохнула IRON MAIDEN

5 авг 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

3 авг 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт

25 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN грохнули Барсу

24 июл 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

10 июл 2023 : 		 IRON MAIDEN получили золото

9 июл 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN упал на сцене

3 июл 2023 : 		 BLAZE BAYLEY сходил на IRON MAIDEN

24 июн 2023 : 		 Басиста IRON MAIDEN не волнует Зал славы рок-н-ролла

23 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

20 июн 2023 : 		 Басист IRON MAIDEN — о выборе сет-листа

17 июн 2023 : 		 Монополия от IRON MAIDEN

15 июн 2023 : 		 IRON MAIDEN пригласили за кулисы

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

6 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

1 июн 2023 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент
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|||| 5 ноя 2023

Новая статуэтка IRON MAIDEN выйдет летом



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KnuckleBonz сообщили об открытии пред-заказа на новую статуэтку IRON MAIDEN Fear Of The Dark 3D Vinyl Statue, которая будет выпущена тиражом в 1993 экземпляра.

IRON MAIDEN - Fear Of The Dark Limited Edition KnuckleBonz 3D Vinyl Statue Available For Pre-Order




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