30 июн 2021



IRON MAIDEN выпускают кулер



Компания Igloo выпустила совершенно новый кулер Playmate, который отдает дань уважения IRON MAIDEN, одной из самых влиятельных групп всех времен и народов в жанре heavy metal. Специально выпущенный кулер Playmate Classic отражает наследие IRON MAIDEN, изображая культовый логотип группы с яркими воплощениями "Эдди" — одного из самых узнаваемых героев рока и металла. Подробности на igloocoolers.com/ironmaiden. Стоимость изделия составляет $49.99



«Это сотрудничество было сюрреалистичным во всех смыслах», — говоритБрайан Гарофалоу, директор по маркетингу компании Igloo. «Воплотив армию прекрасно узнаваемых Эдди на нашем холодильнике Playmate Classic, мы смогли предоставить фанатам MAIDEN возможность расслабиться со Зверем и стать обладателями уникальной памятной вещи!»







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