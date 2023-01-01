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*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 60
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 40
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 36
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
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Iron Maiden

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|||| 5 окт 2023

Видео с выступления IRON MAIDEN



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Видео с выступления IRON MAIDEN, которое состоялось второго октября в Ванкувере, доступно для просмотра ниже:

01. Caught Somewhere In Time
02. Stranger In A Strange Land
03. The Writing On The Wall
04. Days Of Future Past
05. The Time Machine
06. The Prisoner
07. Death Of The Celts
08. Can I Play With Madness
09. Heaven Can Wait
10. Alexander The Great
11. Fear Of The Dark
12. Iron Maiden

Encore:

13. Hell On Earth
14. The Trooper
15. Wasted Years




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