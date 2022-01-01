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Iron Maiden

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IRON MAIDEN начали бразильское турне



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Легенды британского хэви-металла IRON MAIDEN начали свой бразильский тур в 27 августа в Pedreira Paulo Leminski в Куритибе. Видео с концерта, снятое фанатами, доступно ниже.

Сет-лист был следующим:

01. Senjutsu
02. Stratego
03. The Writing On The Wall
04. Revelations
05. Blood Brothers
06. Sign Of The Cross
07. Flight Of Icarus
08. Fear Of The Dark
09. Hallowed Be Thy Name
10. The Number Of The Beast
11. Iron Maiden

Бис:

12. The Trooper
13. The Clansman
14. Run To The Hills

Бис 2:

15. Aces High




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