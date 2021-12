сегодня



Новая статуя IRON MAIDEN



KnuckleBonz сообщили, что весной представят новую статую IRON MAIDEN — "The Number Of The Beast". Размеры: 8" (h) x 8,25" (w) x 9,5" (d). Вес: около 5 фунтов.







