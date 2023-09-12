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Iron Maiden

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Басист IRON MAIDEN о BRUCE'е DICKINSON'е: «Сейчас он поёт лучше, чем когда-либо»



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На YouTube-канале Sweden Rock Festival появилось видеоинтервью с басистом IRON MAIDEN Steve'ом Harris'ом, взятое на фестивале в Сёльвесборге (Швеция) в этом году.

На вопрос о том, откуда он черпает энергию для одновременных гастролей с двумя группами — IRON MAIDEN и своим сайд-проектом BRITISH LION, Harris ответил:

«Ну а что ещё мне делать в выходной день? Я люблю играть в футбол, а играть с BRITISH LION — это час, и это на самом деле гораздо меньший стресс, чем играть с IRON MAIDEN, потому что это другой материал. И это вызов. Но с IRON MAIDEN всё чуть более напряжённо, во всяком случае в начале тура. Когда речь идёт о новом туре, как сейчас, давление гораздо больше».

Когда интервьюер заметил, что многие музыканты уровня Харриса не имеют другой группы, Steve ответил:

«Я основал группу [BRITISH LION] 11 лет назад; я играю с ней уже 11 лет. Но до этого я бы не смог этого сделать, потому что IRON MAIDEN были слишком заняты. В последние 10 лет IRON MAIDEN не так сильно заняты, мы не так долго гастролируем. Так что в принципе это позволило мне найти немного времени, чтобы заняться чем-то другим».

На вопрос, означает ли это, что он в принципе хочет больше играть вживую, Steve ответил:

«Да, мне по-прежнему нравится играть, так что я играю столько, сколько могу. Я был бы рад играть четыре или пять вечеров в неделю, но это невозможно, особенно это касается певцов. Bruce'y [Dickinson'y] было сложно и раньше, не говоря уже нынешнем времени. Я думаю, что сейчас он поёт лучше, чем когда-либо, но для IRON MAIDEN сейчас важнее не количество, а качество».

BRITISH LION недавно завершили 15-дневный тур по Европе. Он включал 13 концертов в качестве хедлайнеров, а также выступления на фестивалях Hellfest и упомянутом выше Sweden Rock Festival.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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12 сен 2023
E
EvgenBriden
Стив молодцом! Можно только позавидовать его энергии.
Насчёт голоса Брюса он, конечно, лукавит (если брать "чем когда-либо"), но в целом лучше, чем несколько лет назад.
12 сен 2023
Corpsegrinder04
С тем что Дикинсон поёт реально лучше, чем на Book of Souls полностью согласен. Но единственно, на последнем альбоме ну нихера не могу разобрать слов в его пении. Если на условном Fear of The Dark каждое слово понятно, то на последнем альбоме с этим делом просто беда. Пока текст не перечитаешь раз 5, хер пойми вообще что произносит.

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