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Iron Maiden

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Вокалист IRON MAIDEN: «Тексты песен у меня за кулисами!»



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson в программе "Talk Is Jericho" признался, что нервничает в начале каждого тура и боится забыть слова песен:

«Я нервничаю прямо перед выходом на сцену с IRON MAIDEN, особенно в начале тура. Как только ты проводишь пять-шесть-семь концертов в рамках тура, ты возвращаешься к рутине. Так что ты уже знаешь, что произойдёт. Но главный страх, особенно для певца, — это то, что ты выходишь на сцену, открываешь рот, а оттуда вылетает мусор или вообще ничего. Это иррационально, но это обоснованно. Так что просто признайтесь себе в этом. Я имею в виду, я храню копию лирики за кулисами. Я никогда не смотрю на неё, но если бы я знал, что её там нет, я бы психанул. Потом в каждом туре, когда я прохожу шесть или семь концертов, я снимаю с себя тренировочные колёса и оставляю всё в гримерке. Но шоу одного человека — это немного другое, потому что это только ты [он имеет в виду свой нынешний разговорный тур]. И если ты останавливаешься, всё прекращается. Если я забываю слова [во время выступления с IRON MAIDEN], то группа то продолжает, а тут никого кроме тебя нет».

BRUCE DICKINSON Admits He Gets Nervous Before IRON MAIDEN Concerts:





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