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3/5 оригинального состава IRON MAIDEN выступили в Лондоне



Видео того, как несколько бывших участников IRON MAIDEN — оригинальный вокалист Paul Mario Day (1975—1976), гитарист Terry Wapram (1977—1978), барабанцщик Doug Sampson (1977—1979), гитарист Terry Rance (1975—1976) и гитарист Dave Sullivan (1975—1976) — выступили 20 января в легендарном пабе Cart & Horses, Лондон, Англия, доступно ниже.



В прошлом месяце 4/5 оригинального состава группы впервые собралось вместе. Steve Harris, собравший IRON MAIDEN на Рождество 1975, был сфотографирован вместе с Paul'ом Mario Day, Sullivan'ом и Rance'ом. Отсутствовал только барабанщик Ron "Rebel" Matthews.



































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