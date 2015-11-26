Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DARKSIDE TOP 2018 : Результаты 99
*Видео с текстом от BEAST IN BLACK 51
*Robbie Williams издевается над гитаристом LED ZEPPELIN, вклю... 35
*Вокалист U.D.O. проигнорировал совет врачей не ехать в тур 31
*Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как... 24
[= ||| все новости группы



*

Iron Maiden

*



24 янв 2019 : 		 3/5 оригинального состава IRON MAIDEN выступили в Лондоне

22 янв 2019 : 		 Басист IRON MAIDEN представил нового персонажа компьютерной игры

13 ноя 2018 : 		 Концертное видео IRON MAIDEN

4 ноя 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

15 окт 2018 : 		 IRON MAIDEN переиздают альбомы

30 сен 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

28 сен 2018 : 		 Данные о сборах IRON MAIDEN

20 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN поблагодарили поклонников

20 авг 2018 : 		 Сербские православные монахи записали акустический кавер на песню IRON MAIDEN

18 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN закрыли тур

8 авг 2018 : 		 Вокалист IRON MAIDEN отметил юбилей на сцене

7 авг 2018 : 		 IRON MAIDEN ответили на иск бывшего вокалиста

31 июл 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

27 июл 2018 : 		 Рассказ о пинболл-машине IRON MAIDEN

26 июл 2018 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

5 июл 2018 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN судится с группой

4 июл 2018 : 		 Официальное видео из тура IRON MAIDEN

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

8 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN отметил день рождения на сцене

7 июн 2018 : 		 Видео из тура IRON MAIDEN

5 июн 2018 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN о своей установке

29 май 2018 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

28 май 2018 : 		 IRON MAIDEN открыли тур

10 май 2018 : 		 Пиву IRON MAIDEN уже пять лет!

20 апр 2018 : 		 Анимационный клип IRON MAIDEN

28 мар 2018 : 		 Пинбол-автомат от IRON MAIDEN
Показать далее
| - |
|||| сегодня

3/5 оригинального состава IRON MAIDEN выступили в Лондоне



*
zoom
*
* *
Видео того, как несколько бывших участников IRON MAIDEN — оригинальный вокалист Paul Mario Day (1975—1976), гитарист Terry Wapram (1977—1978), барабанцщик Doug Sampson (1977—1979), гитарист Terry Rance (1975—1976) и гитарист Dave Sullivan (1975—1976) — выступили 20 января в легендарном пабе Cart & Horses, Лондон, Англия, доступно ниже.

В прошлом месяце 4/5 оригинального состава группы впервые собралось вместе. Steve Harris, собравший IRON MAIDEN на Рождество 1975, был сфотографирован вместе с Paul'ом Mario Day, Sullivan'ом и Rance'ом. Отсутствовал только барабанщик Ron "Rebel" Matthews.



Watch Three-Fifths Of IRON MAIDEN














Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 69

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Tankard Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом