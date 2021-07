сегодня



RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN



Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью рассказал, что RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN на создание видео на "The Writing On The Wall".



«Я спросил у Rod'а: "Ты видел видео на 'Deutschland' by RAMMSTEIN?" Как по мне, то оно просто грандиозное. Оно новаторское. Я не предлагаю нам сделать это, потому что мы не RAMMSTEIN. Но подумай о том, что мы могли бы сделать, что имело бы для нас эквивалентное впечатление". Итак, я придумал раскадровку для видеоролика, немного подправил ее и сделал счастливый конец. Ну, вроде как счастливый — Адам и Ева начинают все сначала, но с Эдди, который говорит: "В конце концов, я все равно тебя достану"».













