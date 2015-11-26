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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 160
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Iron Maiden

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22 июл 2021 : 		 RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN

19 июл 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью

15 июл 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

13 июл 2021 : 		 IRON MAIDEN приглашают

9 июл 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Кругом одни бакланы!»

3 июл 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о боязни потерять голос

3 июл 2021 : 		 Фигурка IRON MAIDEN выйдет в этом году

30 июн 2021 : 		 IRON MAIDEN выпускают кулер

16 июн 2021 : 		 CAMILLE AND KENNERLY исполняют композицию IRON MAIDEN

8 июн 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

19 май 2021 : 		 IRON MAIDEN продали 30 миллионов пинт

17 май 2021 : 		 Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких сомнений в том, что это влиятельная, весомая группа»

13 май 2021 : 		 IRON MAIDEN и BREWDOG выпускают пиво

11 май 2021 : 		 IRON MAIDEN закончили четвёртыми в ЗСРнР

24 апр 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

21 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество

13 апр 2021 : 		 IRON MAIDEN переносят тур

2 апр 2021 : 		 Симфонический IRON MAIDEN

30 мар 2021 : 		 IRON MAIDEN готовят что-то интересное

19 мар 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

13 мар 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN — об участии в проекте HEAR 'N AID

5 мар 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

13 фев 2021 : 		 Новые пазлы IRON MAIDEN

9 фев 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN выбирает рок-кумира

7 янв 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Получить второй шанс на возвращение было прекрасно!»

27 дек 2020 : 		 Гитарист IRON MAIDEN: «Чтобы добиться успеха, надо посвятить себя чему-то одному»
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RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN



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Bruce Dickinson в рамках недавнего интервью рассказал, что RAMMSTEIN вдохновили IRON MAIDEN на создание видео на "The Writing On The Wall".

«Я спросил у Rod'а: "Ты видел видео на 'Deutschland' by RAMMSTEIN?" Как по мне, то оно просто грандиозное. Оно новаторское. Я не предлагаю нам сделать это, потому что мы не RAMMSTEIN. Но подумай о том, что мы могли бы сделать, что имело бы для нас эквивалентное впечатление". Итак, я придумал раскадровку для видеоролика, немного подправил ее и сделал счастливый конец. Ну, вроде как счастливый — Адам и Ева начинают все сначала, но с Эдди, который говорит: "В конце концов, я все равно тебя достану"».

BRUCE DICKINSON: How RAMMSTEIN Influenced IRON MAIDEN's New Video





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