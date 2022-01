сегодня



Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!



Bruce Dickinson в рамках выступления в Тампе в блоке ответов на вопросы поклонников рассказал, какую песню считает самой недооценённой из репертуара IRON MAIDEN:



«Я действительно большой поклонник "Total Eclipse"», — сказал он без колебаний, имея в виду би-сайд своего дебютного сингла с группой 1982 года "Run To The Hills". Более подробно он объяснил, что первоначально на оборотной стороне должен был появиться трек "Gangland". Однако группа передумала. «Она звучит великолепно. Она настолько хороша, что мы не можем сделать её би-сайдом, — объяснил он про "Gangland", которая является предпоследним треком альбома "The Number Of The Beast". — В итоге "Gangland" вошёл в альбом, и мы забыли смикшировать гитарные соло. Там есть всего понемногу, а гитарного соло нет. И по сей день я думаю, что мы забыли это сделать».













