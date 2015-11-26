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Iron Maiden

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26 янв 2022 : 		 Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!

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24 дек 2021 : 		 Узри Эдди в небесах. Но это не точно

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14 дек 2021 : 		 Фигурки IRON MAIDEN выйдут зимой

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31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

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25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

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6 окт 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»

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18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»
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Самая недооценённая тема IRON MAIDEN — это... отвечает Bruce!



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Bruce Dickinson в рамках выступления в Тампе в блоке ответов на вопросы поклонников рассказал, какую песню считает самой недооценённой из репертуара IRON MAIDEN:

«Я действительно большой поклонник "Total Eclipse"», — сказал он без колебаний, имея в виду би-сайд своего дебютного сингла с группой 1982 года "Run To The Hills". Более подробно он объяснил, что первоначально на оборотной стороне должен был появиться трек "Gangland". Однако группа передумала. «Она звучит великолепно. Она настолько хороша, что мы не можем сделать её би-сайдом, — объяснил он про "Gangland", которая является предпоследним треком альбома "The Number Of The Beast". — В итоге "Gangland" вошёл в альбом, и мы забыли смикшировать гитарные соло. Там есть всего понемногу, а гитарного соло нет. И по сей день я думаю, что мы забыли это сделать».

BRUCE DICKINSON Names IRON MAIDEN





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