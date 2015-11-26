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Iron Maiden

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31 янв 2020 : 		 Басист IRON MAIDEN: «У NIGHTWISH больше всего шансов достигнуть популярности IRON MAIDEN»
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Вокалист IRON MAIDEN: «Мы как футбольная команда, только посерьёзнее»



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson недавно дал интервью изданию Metal Hammer — небольшие выдержки доступны ниже.

О группе:

«Как мы поддерживали наши отношения в группе? Да бесили друг друга постоянно, но мы вместе прошли очень длительный путь. Мы со Steve'ом очень разные как личности, но у нас было очень много моментов, когда мы были очень близки, и это делает всё ещё более особенным. Это Команда IRON MAIDEN. Немного похоже на футбольный клуб, только посерьёзнее. Это больше, чем просто работа, потому что я не хотел бы, чтобы моё тело проходило через то, через что оно проходит, будь это просто банальная работа».

О своём концертном одеянии:

«Несмотря на кажущуюся дикость моих концертных одеяний, я ни за что не собираюсь оправдываться. Я никогда не жалел ни по какому поводу, потому что это всё части богатого гобелена жизни. И всегда можно припасти такой туз в рукаве, чтобы потом пугать твоих детей!»

IRON MAIDEN Frontman BRUCE DICKINSON -



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