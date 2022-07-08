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IRON MAIDEN отменили концерт



IRON MAIDEN были вынуждены отменить вчерашний концерт в Болоньи из-за плохих погодных условий, включающих проливные дожди и ураганный ветер.



Ранее на этой неделе правительство Италии объявило чрезвычайное положение в пяти регионах из-за засухи, вызванной отсутствием дождей и повышением температуры. Чтобы помочь регионам, которые особенно сильно пострадали, Италия направляет 37,5 миллионов долларов в фонды помощи, распределенные между несколькими регионами, включая Эмилию-Романью, где расположена Болонья.













@IronMaiden whatвЂ™s about Bologna? This silence is a shame. No respect for the fans So sorry for you guys. The concert was right outside my office. I was bumbed I couldnвЂ™t go, but even worse hearing it got canceled on all of you. Damn! I hope you all enjoyed your time in Bologna somewhat. Airbourne are awesomeвЂ¦ but that absolutely sucks they canceled the show.







I walked through the storm. It was huge and insane. But, it was over and done with in about an hour. ItвЂ™s a shame the show couldnвЂ™t have just been delayed. Really sorry to all the Iron Maiden fans who came to Bologna today only to have this happen.















@IronMaiden Followed you around the world for over 30 years,travelled from Brighton to be in Bologna right now. Shameful of the band to not say anything to the fans tonight,online or in person.Some very,very disappointed local fans who would have appreciated some acknowledgement. 400в‚¬ only for the ticket and to arrive to Bologna from Turin, without counting the merchandise, such a shame that you didn't even showed up 1 single fucking second, At least one fucking damn bastard to tell us sorry guys we can't play to gih, see you next time. No, shame!















#GotTheTShirtAnyway pic.twitter.com/hrMg6aNZ8I As a coincidental event to @ichep2022 , was hoping to catch @IronMaiden at Bologna, but electric storms put an end to that. #NextTime





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