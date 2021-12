сегодня



IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL



IRON MAIDEN объявили о сотрудничестве с MARVEL. Поклонники обоих брендов получат широкий ассортимент одежды и аксессуаров, посвящённых культовым персонажам Marvel и скандально известному инопланетному персонажу Эдди.



Это сотрудничество переплетает вселенные обоих брендов с дизайном, который отдаёт дань уважения Росомахе, Веному, Таносу и Дэдпулу в уникальных вариациях культовых альбомов и синглов, таких как "Fear Of The Dark", "The Trooper" и "Killers".



Rod Smallwood: «Эдди давно стоит плечом к плечу с величайшими супергероями, и мы также гордимся мирами, которые мы создали для его многочисленных воплощений: от полей сражений до египетских гробниц, ледяных пейзажей или футуристических городов. Сопоставление самых узнаваемых персонажей поп-арта и комиксов с планетой MAIDEN было нашим давним стремлением, а сотрудничество с Marvel и их непревзойденными персонажами — идеальное решение в наше время. Увидеть таких культовых персонажей рядом с Эдди — это то, что наши фанаты обсуждали на протяжении многих лет, и мы думаем, что возможность появления Венома, Таноса, Тора или Дэдпула в мире MAIDEN приведёт в восторг поклонников обеих культур».



«Marvel — это крутость и стремление к совершенству, которые уже более 80 лет вдохновляют величайших художников, музыкантов и творцов, — отмечает Пол Гиттер, SVP, Marvel Licensing. — Это сотрудничество — ещё один захватывающий пример того, как бренд Marvel продолжает продвигаться в области стиля жизни, и музыка является одним из главных приоритетов, а представленная коллекция позволяет поклонникам выразить дань уважения нашим культовым персонажам, одновременно воспевая легендарных IRON MAIDEN».











