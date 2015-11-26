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Iron Maiden

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1 дек 2021 : 		 IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL

17 ноя 2021 : 		 Анимационное видео IRON MAIDEN

16 ноя 2021 : 		 IRON MAIDEN помогли Warner набрать миллиард

31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"

6 окт 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»

28 сен 2021 : 		 NFT от IRON MAIDEN

22 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN не планируют длинное

20 сен 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне

19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»

16 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley

15 сен 2021 : 		 NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN

13 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN проиграли Дрейку

12 сен 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет PINK FLOYD

10 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN или DRAKE?

9 сен 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

9 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога

9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»

6 сен 2021 : 		 Эксклюзивный винил IRON MAIDEN
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IRON MAIDEN сотрудничают с MARVEL



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IRON MAIDEN объявили о сотрудничестве с MARVEL. Поклонники обоих брендов получат широкий ассортимент одежды и аксессуаров, посвящённых культовым персонажам Marvel и скандально известному инопланетному персонажу Эдди.

Это сотрудничество переплетает вселенные обоих брендов с дизайном, который отдаёт дань уважения Росомахе, Веному, Таносу и Дэдпулу в уникальных вариациях культовых альбомов и синглов, таких как "Fear Of The Dark", "The Trooper" и "Killers".

Rod Smallwood: «Эдди давно стоит плечом к плечу с величайшими супергероями, и мы также гордимся мирами, которые мы создали для его многочисленных воплощений: от полей сражений до египетских гробниц, ледяных пейзажей или футуристических городов. Сопоставление самых узнаваемых персонажей поп-арта и комиксов с планетой MAIDEN было нашим давним стремлением, а сотрудничество с Marvel и их непревзойденными персонажами — идеальное решение в наше время. Увидеть таких культовых персонажей рядом с Эдди — это то, что наши фанаты обсуждали на протяжении многих лет, и мы думаем, что возможность появления Венома, Таноса, Тора или Дэдпула в мире MAIDEN приведёт в восторг поклонников обеих культур».

«Marvel — это крутость и стремление к совершенству, которые уже более 80 лет вдохновляют величайших художников, музыкантов и творцов, — отмечает Пол Гиттер, SVP, Marvel Licensing. — Это сотрудничество — ещё один захватывающий пример того, как бренд Marvel продолжает продвигаться в области стиля жизни, и музыка является одним из главных приоритетов, а представленная коллекция позволяет поклонникам выразить дань уважения нашим культовым персонажам, одновременно воспевая легендарных IRON MAIDEN».

IRON MAIDEN And MARVEL Join Forces In Exciting New Collaboration




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