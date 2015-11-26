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Iron Maiden

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31 окт 2021 : 		 Раскрась IRON MAIDEN!

29 окт 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN — о сатанинском имидже в рок-музыке

25 окт 2021 : 		 Директора в школе Канады, который любит IRON MAIDEN, хотели уволить. Не вышло!

22 окт 2021 : 		 Вокалист DREAM THEATER рассказал, как ему предлагали стать участником IRON MAIDEN

13 окт 2021 : 		 BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN

10 окт 2021 : 		 Бывший вокалист IRON MAIDEN — о гитарах на "X-Factor"

6 окт 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Два года никто не слышал альбома»

28 сен 2021 : 		 NFT от IRON MAIDEN

22 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN не планируют длинное

20 сен 2021 : 		 Фронтмен IRON MAIDEN признался в любви к песне

19 сен 2021 : 		 Рекорды IRON MAIDEN в американских чартах

18 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Ну любим мы длинное!»

17 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»

16 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN — о работе с Kevin'ом Shirley

15 сен 2021 : 		 NICKO McBRAIN — о появлении в IRON MAIDEN

13 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN проиграли Дрейку

12 сен 2021 : 		 Гитарист IRON MAIDEN исполняет PINK FLOYD

10 сен 2021 : 		 IRON MAIDEN или DRAKE?

9 сен 2021 : 		 Новое видео IRON MAIDEN

9 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN выбрал своего рок-бога

9 сен 2021 : 		 THOMEN STAUCH и Co исполняют IRON MAIDEN

8 сен 2021 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Без дозы вас ждет печальный конец»

6 сен 2021 : 		 Эксклюзивный винил IRON MAIDEN

6 сен 2021 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN обещает много сюрпризов

3 сен 2021 : 		 Новый альбом IRON MAIDEN доступен для прослушивания

1 сен 2021 : 		 Вокалиста IRON MAIDEN удивляет, что многие не хотят принять дозу
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|||| 31 окт 2021

Раскрась IRON MAIDEN!



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Представляем новейшее дополнение к постоянно расширяющемуся ассортименту британского независимого издательства Rock N' Roll Colouring — первую официальную книгу-раскраску IRON MAIDEN. Раскраска будет доступна с восьмого декабря.

С культовыми иллюстрациями и мгновенно узнаваемыми изображениями, напечатанными на высококачественной бумаге в прямоугольном формате, полностью одобренными и официально лицензированными, эти удивительные рисунки способны подарить часы приятного раскрашивания. В книге вы сможете оценить каждую деталь культовых образов IRON MAIDEN и дать волю воображению, создавая свои собственные персонализированные версии любимых работ IRON MAIDEN.

Книга содержит кропотливо созданные визуализации каждого изображения с подробными контурами, готовыми к тому, чтобы вы могли проявить свои художественные навыки, используя ручки, карандаши или краски. В книгу включены иллюстрации с таких легендарных альбомов, как Piece Of Mind, Powerslave и The Number Of The Beast, а также с великолепных последних альбомов IRON MAIDEN The Book Of Souls и их чрезвычайно успешного нового альбома Senjutsu.

Official IRON MAIDEN Colouring Book Available From Rock N' Roll Colouring In December; Pre-Order Now



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

nokt


31 окт 2021, 21:21		жду набор водоплавающих игрушек

pal sanych


31 окт 2021, 23:41		Уточка Эдди))

Dem0niac


31 окт 2021, 23:44		Уточку я б купил.

WahrandPhain


1 ноя 2021, 06:47		Гандоны Iron Maiden, с шипами внутрь для дай хард фанатов.

antoner


1 ноя 2021, 08:10		Всегда любил рисовать

gravitgroove


1 ноя 2021, 10:09		Pиггс все это аэpoгpафом кpасил.


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