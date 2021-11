31 окт 2021



Раскрась IRON MAIDEN !



Представляем новейшее дополнение к постоянно расширяющемуся ассортименту британского независимого издательства Rock N' Roll Colouring — первую официальную книгу-раскраску IRON MAIDEN. Раскраска будет доступна с восьмого декабря.



С культовыми иллюстрациями и мгновенно узнаваемыми изображениями, напечатанными на высококачественной бумаге в прямоугольном формате, полностью одобренными и официально лицензированными, эти удивительные рисунки способны подарить часы приятного раскрашивания. В книге вы сможете оценить каждую деталь культовых образов IRON MAIDEN и дать волю воображению, создавая свои собственные персонализированные версии любимых работ IRON MAIDEN.



Книга содержит кропотливо созданные визуализации каждого изображения с подробными контурами, готовыми к тому, чтобы вы могли проявить свои художественные навыки, используя ручки, карандаши или краски. В книгу включены иллюстрации с таких легендарных альбомов, как Piece Of Mind, Powerslave и The Number Of The Beast, а также с великолепных последних альбомов IRON MAIDEN The Book Of Souls и их чрезвычайно успешного нового альбома Senjutsu.







