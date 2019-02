сегодня



Переиздания IRON MAIDEN выйдут весной



22 марта состоится выпуск второй части диджипак-релизов IRON MAIDEN "The Studio Collection - Remastered", основой для которых стали высококачественные ремастеры 2015 года, созданные специального для цифрового рынка. Как и в прошлый раз, один из дисков будет доступен с коллекционной фигуркой в масштабе 1:24. На этот раз это будет "Somewhere In Time".









IRON MAIDEN will continue its "Legacy Of The Beast" tour in 2019 across North, South and Central America, including a headlining show at Brazil's Rock In Rio in October. The tour opened in Europe last year, playing to over 750,000 people at sold-out stadium, arena and headline festival shows and was hailed by fans and media alike as the must-see show of the summer.









