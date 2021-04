сегодня



IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED продолжают сотрудничество



В 2019 году IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED запустили линейку мерчендайза "Die With Your Boots On", и сотрудничество оказалось весьма успешным, поэтому Steve Harris решил не останавливаться и продолжить совместную работу (фотографии новых комплектов доступны ниже).



«Здорово наблюдать, что фанаты IM и WH носят эти предметы одежды. Сейчас позиции WH в премьер-лиге весьма и весьма хороши, так что здорово представить "гостевую форму". Я рад, что сотрудничество MAIDEN/West Ham продолжается... И кто знает, может, что-то будет и с форматом Лиги Чемпионов, COY!!!» — говорит Steve.















