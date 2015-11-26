13 окт 2021



BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN



Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал французскому изданию La Claque FNAC о "Senjutsu" — первом за прошедшие шесть лет альбоме IRON MAIDEN, который вышел 3 сентября. Он был записан в 2019 году в Париже с давним продюсером Kevin'ом Shirley, а сопродюсером выступил басист Steve Harris.



В рамках работы над альбомом "Senjutsu" — что в переводе означает «тактика и стратегия» — группа снова прибегла к услугам Марка Уилкинсона, чтобы создать эффектную обложку в самурайской тематике, основанную на идее Harris'a.



Bruce сказал:



«Всегда испытываешь серьёзное волнение, когда выходит новый альбом IRON MAIDEN. Мы считали, что это отличный альбом, когда его записывали. Но это было два с половиной года назад, почти три года назад. Так что мы просто должны были ущипнуть себя и сказать: "Давайте просто проверим". Это один из моих любимых альбомов. И после 17 альбомов это очень круто».



Насчёт процесса сочинения и записи "Senjutsu" Dickinson сказал:



«Я хотел бы сказать, что всё было очень организованно, но на самом деле это не так. Мы собрались и сказали: "У кого-нибудь есть идеи?" И Steve такой: "У меня есть одна идея. У меня есть трек "Senjutsu". Что вы думаете о самурае Эдди?" И мы в ответ: "О да. Круто. Почему мы не сделали этого раньше?" Потому что у нас был египетский Эдди, у нас был научно-фантастический Эдди, у нас был Эдди из племени майя. Альбом — это как фотография в рамке. Но если рамка японская, это не значит, что каждая песня должна быть посвящена японской тематике».







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