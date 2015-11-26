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Iron Maiden

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|||| 13 окт 2021

BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых альбомов IRON MAIDEN



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Вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson рассказал французскому изданию La Claque FNAC о "Senjutsu" — первом за прошедшие шесть лет альбоме IRON MAIDEN, который вышел 3 сентября. Он был записан в 2019 году в Париже с давним продюсером Kevin'ом Shirley, а сопродюсером выступил басист Steve Harris.

В рамках работы над альбомом "Senjutsu" — что в переводе означает «тактика и стратегия» — группа снова прибегла к услугам Марка Уилкинсона, чтобы создать эффектную обложку в самурайской тематике, основанную на идее Harris'a.

Bruce сказал:

«Всегда испытываешь серьёзное волнение, когда выходит новый альбом IRON MAIDEN. Мы считали, что это отличный альбом, когда его записывали. Но это было два с половиной года назад, почти три года назад. Так что мы просто должны были ущипнуть себя и сказать: "Давайте просто проверим". Это один из моих любимых альбомов. И после 17 альбомов это очень круто».

Насчёт процесса сочинения и записи "Senjutsu" Dickinson сказал:

«Я хотел бы сказать, что всё было очень организованно, но на самом деле это не так. Мы собрались и сказали: "У кого-нибудь есть идеи?" И Steve такой: "У меня есть одна идея. У меня есть трек "Senjutsu". Что вы думаете о самурае Эдди?" И мы в ответ: "О да. Круто. Почему мы не сделали этого раньше?" Потому что у нас был египетский Эдди, у нас был научно-фантастический Эдди, у нас был Эдди из племени майя. Альбом — это как фотография в рамке. Но если рамка японская, это не значит, что каждая песня должна быть посвящена японской тематике».

BRUCE DICKINSON Says





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КомментарииСкрыть/показать 6 )

resetius


13 окт 2021, 21:32		А он мог сказать что-то другое? Надо как-то подогревать интерес к альбому, чтобы его покупали. По факту альбом -- днище.

Orgik


13 окт 2021, 21:33		По факту ты не шаришь

resetius


13 окт 2021, 22:03		Даже на этом ресурсе у альбома 6 из 10.

Sw0Rn


13 окт 2021, 22:58		Вот так прорекламировал, всё - бегу покупать

Denza


13 окт 2021, 23:19		Альбом охуенный, просто охуенный., охуенный до охуения, просто охуеть, давно такого восторга не испытывал, бля

>>Даже на этом ресурсе у альбома 6 из 10.

Не все ж писуны пространных рецензий

Orthodox


13 окт 2021, 23:37		resetius, всё, теперь буду искренне думать о релизах так, как пишут в рецензиях на дарксайде, пасип!


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