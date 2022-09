29 сен 2022



Тройной винил от IRON MAIDEN



BMG отметит сорокалетие альбома IRON MAIDEN "The Number Of The Beast" выпуском тройного винила:



Disc 1 - The Number Of The Beast



Side 1:



01. Invaders

02. Children Of The Damned

03. The Prisoner

04. 22 Acacia Avenue



Side 2:



01. The Number Of The Beast

02. Run To The Hills

03. Total Eclipse*

04. Hallowed Be Thy Name



*alternative track listing to original "The Number Of The Beast" vinyl release. "Total Eclipse" replaces "Gangland"



Disc 2 - Beast Over Hammersmith



Side 3:



01. Murders In The Rue Morgue

02. Wrathchild

03. Run To The Hills

04. Children of The Damned

05. The Number Of The Beast



Side 4:



01. Another Life

02. Killers

03. 22 Acacia Avenue

04. Total Eclipse

05. Transylvania



Disc 3 - Beast Over Hammersmith



Side 5:



01. The Prisoner

02. Hallowed Be Thy Name

03. Phantom Of The Opera

04. Iron Maiden



Side 6:



01. Sanctuary

02. Drifter

03. Running Free

04. Prowler



Издание будет снабжено эксклюзивными заметками от Steve'a Harris'a и обновленной и восстановленной обложкой CD-версии "Beast Over Hammersmith".







+3 -0



просмотров: 404