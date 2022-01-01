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Iron Maiden

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|||| 29 сен 2022

Тройной винил от IRON MAIDEN



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BMG отметит сорокалетие альбома IRON MAIDEN "The Number Of The Beast" выпуском тройного винила:

Disc 1 - The Number Of The Beast

Side 1:

01. Invaders
02. Children Of The Damned
03. The Prisoner
04. 22 Acacia Avenue

Side 2:

01. The Number Of The Beast
02. Run To The Hills
03. Total Eclipse*
04. Hallowed Be Thy Name

*alternative track listing to original "The Number Of The Beast" vinyl release. "Total Eclipse" replaces "Gangland"

Disc 2 - Beast Over Hammersmith

Side 3:

01. Murders In The Rue Morgue
02. Wrathchild
03. Run To The Hills
04. Children of The Damned
05. The Number Of The Beast

Side 4:

01. Another Life
02. Killers
03. 22 Acacia Avenue
04. Total Eclipse
05. Transylvania

Disc 3 - Beast Over Hammersmith

Side 5:

01. The Prisoner
02. Hallowed Be Thy Name
03. Phantom Of The Opera
04. Iron Maiden

Side 6:

01. Sanctuary
02. Drifter
03. Running Free
04. Prowler

Издание будет снабжено эксклюзивными заметками от Steve'a Harris'a и обновленной и восстановленной обложкой CD-версии "Beast Over Hammersmith".




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