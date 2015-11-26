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Iron Maiden

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Барабанщик IRON MAIDEN: «Мы умеем хранить секреты»



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Nicko McBrain в рамках недавнего интервью рассказал о том, как более двух лет группа сохраняла тайну о том, что новый альбом давно готов:

«По сути произошло следующее: у Steve'a [Harris'a, басиста и основателя MAIDEN] осталась единственная копия альбома, которую он сохранил на своем компьютере, — готовый продукт. Это было всё. Никому не было разослано никаких копий. Не было никаких предварительных материалов — разумеется, не было никаких предварительных прослушиваний ни для одной из звукозаписывающих компаний по всему миру. Так что всё держалось в секрете. Я получил свою цифровую копию от Steve'а три с половиной месяца назад. Только участники группы имели копию этого альбома. У Bruce'a [Dickinson'a, вокалистa MAIDEN] появилась копия в начале года, когда Steve уехал в Англию до того, как дела с COVID стали совсем плохи, у Bruce'а была копия на его компьютере. Но мы все поклялись хранить абсолютную тайну. Мы даже не могли рассказать об этом нашим друзьям, типа: "О, у нас есть новый альбом. Он уже готов. И вот его название", и так далее. Так что нам пришлось держать это в секрете. И я думаю, что мы чертовски хорошо справились с этой задачей!»

IRON MAIDEN Members Were





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

AlexTronenko


17 сен 2021, 11:43		я не могу понять этого прикола, ну сказали бы, да в 19 году мы записали альбом, но пока выпускать не будем. чтобы это изменило бы?

olly71


17 сен 2021, 12:41		Где то на этом сайте ( я не помню в топике какой темы ) мы в самом конце 2019 года обсуждали что Мэйден в Париже только что записали новый альбом но почему то об этом никому не говорят ..................

gravitgroove


17 сен 2021, 13:20		Starbreaker или Blindman (кто-то из них) был пpонзительно пpав и честен, что вскоpе после выпуска альбома на DS будут стекать потоки абсолютно бесполезной инфоpмации от участников гpуппы.


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