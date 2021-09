сегодня



Барабанщик IRON MAIDEN обещает много сюрпризов



Nicko McBrain в рамках недавнего интервью рассказал о создании "Senjutsu":



«Мы приступили к записи в марте — может быть, даже в феврале 2019 года. У нас было немного свободного времени между первой и второй частью тура "Legacy Of The Beast", и мы решили ещё на "The Book Of Souls", что сделаем ещё один альбом. Потому что для IRON MAIDEN всё расписано по годам, и Rod [Smallwood, менеджер MAIDEN], и Bruce, и Steve сидят и планируют, и обговаривают это со всеми нами. Так что да — мы выкроили немного времени. Мы не были точно уверены, в какой день мы начнём, но мы выкроили немного времени в студии Guillaume Tell в Париже. Но, к сожалению, это было зимой, так что я скажу вам, что радости от нахождения там я не испытывал. Я житель Флориды, где всегда тепло; я живу там 31 год.



В общем, мы отправились туда [записывать диск]. И, конечно, потом мы провели тур "Legacy" и планировали, что всё пойдёт своим чередом, а остальное уже история; мир захлопнулся. Но в каком-то смысле это дало нам много времени, чтобы спланировать выпуск альбома, а также выпустить феноменальное видео к песне "The Writing On The Wall", над которым Bruce и команда работали. Так что в некотором смысле это дало нам немного свободы в этом отношении, хотя такие вещи, анимация, всё это делается с помощью компьютеров и не обязательно должно делаться в офисе, когда какой-то парень сидит и рисует. Так что да, в этом нам повезло. И я должен преклонить голову перед Bruce'ом Dickinson'ом и командой за совершенно великолепное видео. Я считаю, что это крутой фильм».



Относительно того, что поклонники могут ожидать от альбома "Senjutsu", Nicko ответил:



«Единственный способ, которым я могу подвести итог этой пластинке — это то, что в ней есть всего понемногу. Если вы проанализируете определённые звуки, определённые способы звучания гитары, определённые вокальные обработки, реверберации, эхо от тарелок, задержки и тому подобное, различные компрессии на барабанной установке... Басовые тона Steve'а немного меняются. И всего понемногу. Скажем, от ранних альбомов MAIDEN до середины — "Somewhere Back In Time", "Seventh Son" — в плане звучания, в плане звука и некоторых изюминок в треках в процессе их написания. Я имею в виду, что это Steve написал три таких эпических композиции — я думаю, что только на три песни приходится более 30 минут авторской работы, и всё это было написано Harry. Никто больше не придумал ничего другого. В итоге Steve сказал: "У меня есть идея для этой композиции". Очевидно, что по мере её создания вы вносите свой художественный вклад. Не то чтобы я должен был играть именно ту барабанную партию, которую хочет услышать он. У него есть набросок. Но есть что-то для всех. И есть немного нового. Я имею в виду, послушайте начало "The Writing On The Wall". И есть еще несколько маленьких жемчужин и самородков, которые попадутся на глаза людям, и они скажут: "О, чёрт возьми, это звучит как то-то и то-то", — в большей степени это касается старых групп. Так что да, много сюрпризов в плане звука».

























