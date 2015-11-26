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Вокалист IRON MAIDEN — о концертном альбоме: «Мне просто снесло башню»



В новом видео вокалист IRON MAIDEN Bruce Dickinson обсудил предстоящий двойной концертный альбом "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast": Live In Mexico City". В частности, он сказал:



«Я очень взволнован. Я был на миксе со Steve'ом [Harris'ом, басистом] и послушал некоторые треки. Блестяще. "Sign Of The Cross" — о да! Барабаны Nicko [McBrain'а] на ней просто потрясающие. Я имею в виду, что всё очень круто. Очень, очень, очень хорошо. Мне просто снесло башню. "For The Greater Good Of God" — никто никогда не слышал такого на [концертном] альбоме MAIDEN. Это здорово.



В этом сумасшедшем мире на данный момент лучшее, что мы можем сделать, — это предложить вам новый концертный альбом MAIDEN, чтобы вы его послушали. И [мы] надеемся, что вы не будете чересчур восхищаться, потому что когда мы вернёмся в турне, всё будет ещё лучше. О да!»



Новый концертный альбом IRON MAIDEN "Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast: Live In Mexico City" выйдет 20 ноября на BMG. Он будет доступен в различных вариантах включая издание с мексиканским флагом.



Трек-лист:



01. Churchill's Speech



02. Aces High



03. Where Eagles Dare



04. 2 Minutes To Midnight



05. The Clansman



06. The Trooper



07. Revelations



08. For The Greater Good Of God



09. The Wicker Man



10. Sign Of The Cross



11. Flight Of Icarus



12. Fear Of The Dark



13. Iron Maiden



14. The Number Of The Beast



15. The Evil That Men Do



16. Hallowed Be Thy Name



17. Run To The Hills





























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