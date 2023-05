сегодня



IRON MAIDEN снова не попали в Зал славы рок-н-ролла



Фонд Зала славы рок-н-ролла объявил исполнителей, которые войдут в Зал славы в 2023 году. Iron Maiden, которые участвовали в голосовании фанатов (пять лучших исполнителей, выбранных публикой в ходе голосования фанатов, составили «бюллетень фанатов», который был подсчитан вместе с другими бюллетенями для выбора кандидатов 2023 года), не попали в список. Rage Against The Machine — единственная рок-группа среди номинантов.



Грег Харрис, генеральный директор Зала славы рок-н-ролла, сказал насчёт того, что Iron Maiden не были включены в список:



«Нам нравится, что людям не всё равно. Что им не всё равно, попадут они в список или нет, и что их поклонникам не всё равно. Что им не всё равно, попадут они в список или нет, и что их поклонникам не всё равно. Правда в том, что любой, кто номинирован, имеет все шансы попасть в список. На самом деле я думаю, что 90 % в конечном счёте попадут туда. У Rage Against The Machine это был шестой раз и пятый раз в голосовании, или шестой. Так что иногда это занимает некоторое время. Но давайте посмотрим, где они окажутся. Сейчас давайте чествовать лауреатов этого года, и мы сможем начать дебаты о номинантах следующего года, когда внимание к нынешним лауреатам угаснет».







